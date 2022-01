La hija mayor de Diego Verdaguer y su emotivo adiós: ‘Pese a todo, nunca nos soltamos la mano’

Siguiendo los pasos de su hermana menor, Ana Victoria, Gimena Boccadoro, primogénita de Diego Verdaguer, producto de su primer matrimonio, recurrió a las redes sociales para despedir a su famoso papá de quien fue muy cercana desde que nació. A pesar de que el argentino debutó en la paternidad muy joven (tenía 19 años), dio lecciones de madurez cuando decidió hacerse cargo de su hija, de apenas un año de edad, tras su divorcio: “Mi primera hija nació cuando yo tenía 19, yo vivía con mi padre y mi madre, hasta los 24 años, y Gimena vivía conmigo. Mi mamá y mi papá y mi hermana, me ayudaban con ella”, contó el cantante en agosto pasado durante una entrevista con el programa Venga la Alegría.

Debido a que Diego y Gimena fueron muy cercanos toda la vida, la noticia del sensible fallecimiento del cantante deja una dolorosa huella en su primogénita quien, esta mañana, recurrió a su cuenta de Instagram para, con un álbum de entrañables fotos al lado de su padre, lo despidió resaltado la importancia que tuvo en su vida: “Siempre te volveré a encontrar. Siempre mantendremos nuestro amor. Pese a todo, nunca nos soltamos la mano. Tu eres mi apoyo, y como tú dijiste, yo soy tu ángel. Un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras. Sigue pa’, sigue creando”, se lee en el feed de Instagram de la argentina.

Como lo hizo Ana Victoria, Gimena también hizo mención especial a la labor de abuelo que desempeñó el cantante con sus nietos mayores: “Gracias por ser mi papá, como dice la canción Nena, eres mi primer gran amor. Gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan los cuales te aman profundamente. Eres y siempre serás mi sol”, escribió la hija del cantante en esta red social. Apenas el verano pasado, la hija mayor del cantante le había dedicado un lindo mensaje que acompañó de entrañables imágenes de su infancia: “Papá, no solo te amo por ser mi papá. Te amo porque juntos o lejos siempre estamos unidos y nuestra unión es muy espiritual. Porque entiendo tanto tu forma de ser, porque eres uno de los seres más creativos y hermosos que conozco. Te amo pa’. Encontré estas fotitos perdidas”.

Para Diego su hija Gimena siempre tuvo un lugar muy especial en su vida. La conexión que tenían era única, pues para el cantante fue un privilegio hacerse cargo de su nena, como le decía de cariño, desde que era una bebé: “Yo me casé, la primera vez, tenía 18 años. Era una chica que estaba muy lejos de mi realidad, afortunadamente me di cuenta a temprana edad y decidí alejarme, porque no, no podía yo crear con ella”, comentó sobre su matrimonio. En aquella entrevista, el argentino contó en qué momento Gimena regresó con su mamá: “A veces yo iba a la Sociedad de Autores, a reuniones, y yo me llevaba la nena de tres años, divina, no sabes, yo era muy feliz con la nena. Cuando se volvió a casar (su mamá) y a formar un hogar, me dijo: ‘¿por qué no me traes a Gime?’. Yo hablé con mis padres, dije: ‘Bueno, está bien’, pero fue un error”, reveló al matutino.

En junio de 2018, Diego Verdaguer también habló sobre su papel como papá con Gimena durante su aparición en el programa El minuto que cambió mi destino en el que recordó cómo era su vida como papá soltero: “Sí, siempre fui un padre presente. Yo le pedí a la madre que yo quería tener a la nena, porque ella estaba sola, sus papás habían muerto, entonces, la nena se fue a vivir conmigo y con mis padres y ella la visitaba”. Fue cuando Gimena entró a la adolescencia que se mudó con Amanda y su papá a nuestro país: “Cuando la nena tuvo 12 años se vino a vivir con nosotros nuevamente, ya casado con Amanda, se vino a México, pero nosotros la mandamos a estudiar a Suiza”, recordó en aquella charla Diego.