Andrés Tovar habla por primera vez de Maite Perroni: ‘Es el amor de mi vida’

En octubre pasado Maite Perroni y Andrés Tovar utilizaron sus cuentas de Instagram para confirmar que son novios. Tras el anuncio, el productor ha disfrutado del romance alejando de la opinión pública; sin embargo, el festejo que le organizaron en Sale el Sol por sus 41 años, se convirtió en la ocasión ideal para hablar por primera ocasión públicamente de su noviazgo con la actriz quien, según dijo, lo visitó en el foro, pero no apareció a cuadro. Durante una dinámica de preguntas con Odín Dupeyrón, el productor dio sus primeras declaraciones en torno al amor que le profesa a Maite con quien quiere pasar el resto de sus días.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Bastó que el productor escuchara el nombre de Maite Perroni para esbozar una sonrisa que delata lo enamorado que está: “Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida, definitivamente, no lo digo de dientes para afuera, lo digo en vivo, para que no haya edición”, respondió cuando le preguntaron sobre la actriz. Debido a que no había tenido la oportunidad de dar detalles de su noviazgo, el productor aprovechó para revelar que antes de enamorarse sostuvieron una sincera amistad por más de dos décadas: “Es una mujer que conozco desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, nos conocimos mientras yo corría en los pasillos de Televisa entregando memorándums, ella pasaba corriendo en el pasillo para sus clases en el CEA”, dijo.

VER GALERÍA

Al principio, Maite y Andrés no eran tan cercanos, pero poco a poco, la amistad fue creciendo: “Siempre nos veíamos, nos encontrábamos, nos saludábamos y siempre estuvimos al pendiente de cada uno (…) Nos fuimos dando cuenta que siempre coincidíamos en unas cosas y, en momentos de la vida, cuando ella estaba viviendo en Nueva York y yo estaba viviendo a tres cuadras de donde ella vivía, que paralelamente ahí estábamos”, explicó. El productor narró que fue el año pasado, cuando ambos acaban de terminar sus relaciones, que el destino los reunió de nuevo: “Coincidió que nos vimos para platicar de un proyecto que yo traigo. Ahí me platicó ella que había terminado su relación hace ya varios meses, yo le platiqué que también estaba separado y echamos a andar el proyecto y empezamos a compartirnos cosas para salir adelante después del término de una relación”.

Según contó el productor, el hecho de que ambos estuvieran lidiando con una ruptura los acercó más: “Nos conectó mucho más, porque conocer a alguien desde la herida te hace conocerte desde otro lado. También como amigos te hace conocer una parte mucho más sincera, no hay poses”, agregó. Fue entonces que Cupido hizo de las ayudas y pronto la amistad se transformó en amor, un sentimiento que sorprendió a los dos: “Hoy por hoy soy el hombre más feliz, honro, valoro y venero todas las relaciones que tuve anteriormente, por supuesto, agradezco, pero definitivamente ella es la mujer más hermosa”, comentó convencido.

VER GALERÍA

Una relación madura

En esta declaración de amor en televisión nacional, Andrés Tovar resaltó que fue muy bueno para ambos haber tenido tantos años previos para conocerse, pues hoy además de amor comparten el mismo proyecto, los mismos valores y sobre todo mucho amor: “Maite es una mujer que yo quiero y admiro desde hace muchos años, en este momento, el encontrarnos a mis 40 años, bueno ya 41 hoy, y a sus 38 años, en esta etapa, ya maduros, claros y con la misma idea, con el mismo plan de vida”, dijo visiblemente emocionado. Mirando hacia una parte del foro, donde se encontraba la actriz, le dijo: “Mi amor, te amo”.