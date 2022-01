El anticipado y emotivo mensaje de Humberto Zurita a Christian Bach a tres años de su partida

Con el corazón en la mano, Humberto Zurita honró la memoria de Christian Bach a poco tiempo de cumplirse tres años de su partida, periodo en el que él y sus hijos, Emiliano y Sebastián, han recordado a la intérprete como a una mujer ejemplar, no solo en su faceta de mamá, sino también como actriz, tras forjar una sólida carrera sobre los escenarios y que le mereció un éxito rotundo en televisión, teatro y cine. Sincero, Zurita expresó el gran sentimiento que lo invade al recordar a su esposa, seguro de que su presencia lo acompaña a diario en donde sea que se encuentre. Así, el intérprete ha rendido un homenaje a la estrella, quien previo a su fallecimiento prefirió permanecer alejada de los reflectores, manteniendo en privado todo lo relacionado con su vida personal.

De lo más transparente, Zurita hizo pública su dedicatoria en redes sociales, espacio en el que a lo largo de estos años ha compartido pensamientos y profundas palabras para la madre de sus hijos. “Christian, ya pasaron tres años de tu partida y hoy tengo una gran sonrisa en mi cara, tengo tu amor en mis ojos, paz en mi corazón…”, escribió el actor en las primeras líneas de su mensaje, el cual acompañó de una fotografía del álbum de los recuerdos en la que aparece una joven Christian caracterizada con un atuendo de época. Recordemos que el deceso de la estrella ocurrió el 26 de febrero, y desde ese entonces sus seres queridos han sido muy reservados cuando suelen ser cuestionados por la prensa, aunque siempre han estado dispuestos a retomar las memorias que atesoran del tiempo que compartieron a su lado.

Zurita también ahondó en su sentir, al describir su vida como esposo de Christian de la forma más extraordinaria, un cariño que ha trascendido más allá de lo terrenal y que se manifiesta de manera plena al evocar su presencia, así lo reiteró el protagonista de series como La Reina del Sur. “Contigo resistí las tormentas, contigo florecí y estás en todos mis sueños. Cuando cierro mis ojos y te imagino, se dibuja una gran sonrisa en mi cara y recuerdo cada momento que vivimos juntos. ¡Es increíble que sigas siendo vida para mí! Ángel de mi guarda no dejes de darme tu dulce compañía. Dale luz a mi camino y felicidad a mis días viendo florecer a mis hijos a través de sus ojos y, desde donde estes; míralos disfrutar de sus logros y anhelos cumplidos…”.

Así mismo, Zurita envió una especial petición a Christian, reiterando el infinito amor que le tiene, tras haber estado casado con ella por poco más de tres décadas, tiempo en el que además de formar una familia cumplieron sueños profesionales tomados de la mano. “Sigue iluminando mis días, para que cada mañana al despertar, la vida me permita que en cada respiro te lleve a mi boca para aprender a decir tu nombre cargado de orgullo; que mi corazón derrame el amor con el que marcaste mi vida y lo pueda compartir con cada ser vivo en la tierra. La vida sin amor no tiene sentido. Luz, calor, mujer, madre, hijos, amor, armonía del universo. Feliz aniversario. 26/2/2022”, dijo.

¿Por qué anticipó su dedicatoria?

Si bien el aniversario luctuoso de Christian es a finales de febrero, Humberto Zurita explicó la conmovedora razón detrás de su enorme necesidad por anticipar el homenaje a su esposa, y lo hizo en segunda persona para dar así un lugar tangible a la presencia de la actriz. “Tengo una amiga que me dice: ‘Humberto estamos en enero’. Y sí, me perdí en el tiempo, porque siempre me anticipo a buscar una foto y algunas palabras para ti en tu aniversario luctuoso. Y hoy especialmente me perdí de una lectura que tenía por despertar tarde. Y solo pensé en ti y me doy cuenta que el tiempo para ti ya no es el mismo, así que pedirte estar conmigo hoy, es algo muy especial que me hace ver que siempre estás en mi alma y en mi corazón. Hoy tengo la oportunidad de saludarte por este medio y hacer partícipes a las personas que te aman de un día más con nosotros. Te amo”, finalizó.

