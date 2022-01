¡Felices 50! Ale y Ana Pau Capetillo dedican cariñosas felicitaciones a Biby Gaytán en su cumpleaños

Más guapa y espectacular que nunca, este 27 de enero, Biby Gaytán celebra su cumpleaños número 50, una fecha que celebró cobijada por el amor de su familia, en especial de sus hijos, incluso Ale quien, a pesar de la distancia, se hizo presente con una conmovedora carta que publicó en Instagram, en la que le expresó lo importante que es en su vida. Por su parte, su hija mayor, Ana Pau, también tomó sus redes sociales para felicitar a su famosa mamá con quien comparte varias aficiones, como la lectura, el ballet y el teatro musical. Ambas usaron fotos muy especiales de la compañera para ilustrar sus publicaciones.

Desde muy temprano, Ale Capetillo hizo uso de la tecnología para que su mamá la sintiera cerca y en su feed posteó un álbum de imágenes de Biby a lo largo de toda su vida, desde su juventud hasta las más recientes que ha publicado en sus redes sociales: “A mi mamá: Creo que nunca tendré las palabras ni el tiempo para decirte lo mucho que te admiro y lo tanto que te agradezco. No conozco a una mujer más completa y jamás pararé de repetírtelo. Eres y siempre serás lo que y quiero ser cuando sea mamá, me enseñaste desde a caminar, hasta volar confiando en mí misma y eso lo agradezco inmensamente”, se lee en la primera parte de su carta.

Ale resaltó que con el nacimiento de sus hermanos, Daniel y Manuel, descubrió el trabajo titánico que realiza Biby como mamá: “He tenido la suerte de verte trabajar hoy en día y nunca he visto a nadie más trabajar tan apasionadamente como lo haces tú y con una disciplina fuera de este mundo. Me tocó igual verte ser mamá desde unos ojos ya más adultos con mis hermanitos y ser la mejor esposa que existe en la vida. Y ahí, justo ahí mamá, es cuando me impacta ver que puedes ser tantas cosas de una forma sumamente completa. Así que gracias,mamá, gracias, gracias, gracias de aquí al cielo. Por ser mi maestra, mi amiga, mi modelo a seguir, pero más importante que todo, gracias por ser mi mamá y enseñarme a vivir la vida. ¡Felices 50 mamita, eres mi todo!”, finalizó la influencer.

Además de este conmovedor mensaje en su feed, Ale utilizó varias de sus historias para publicar imágenes de la cumpleañera: “Cartita para ti mamá”, escribió sobre una foto de Biby en sus inicios de la carrera. Por su parte, en México, Ana Pau, la otra hija de la actriz, también usó su cuenta de Instagram para dedicarle una cariñosa felicitación a su gran cómplice: “Felicidades a mi mami, mi compañera, mi mejor amiga y el mejor regalo que me dio la vida. Te amé desde mi primer segundo en este mundo y te voy a amar hasta mi último. Porque los días que estoy contigo son mis favoritos”, escribió la joven

Biby y el recuerdo más especial con sus hijas

En diciembre pasado, a través de su canal de Youtube, Ana Paula le hizo una entrevista a Biby en la que la cuestionó sobre cuál es el recuerdo más especial que tiene a su lado y coincidentemente, tiene que ver con el país en el que ahora vive su hija Alejandra: "Tengo mi vida dividida en dos, antes de que nacieran mis pollitos y después de que nacieran mis pollitos, porque tengo muchos recuerdos, de ustedes de niños, que añoro. Uno de los momentos que más guardo en mi corazón es fue cuando ustedes siendo, Ale una bebé, y tú (Ana Paula), otra bebé, como de 3 añitos y Eduardito de 6, 7 años, fue cuando nos fuimos a vivir a España, un año y medio, tu papá se fue a hacer una telenovela”, comentó en aquella charla con sus hijas.