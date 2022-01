Adrián Uribe y Thuany Martins posponen su boda religiosa

Después de semanas enfocado en los cuidados de su hija Emily, luego de que su esposa, Thuany Martins diera positivo a Covid-19, Adrián Uribe que encontró con la prensa a su salida de Televisa, donde contó cómo enfrentaron al virus su esposa y su hijo mayor, Gael, por fortuna, ni él, ni su hija se contagiaron, por lo que tuvieron que arreglárselas solos estas últimas semanas. El actor también reveló que fue esta situación la que los orilló a tomar la decisión de posponer su boda religiosa, una celebración que tenían planeada para estas fechas; sin embargo, decidieron que, debido al incremento del número de contagios, no era el momento indicado.

El actor dejó claro que la boda sí se realizará: “Más que cancelar, más bien se pospuso, la verdad es que se tomó la decisión y por algo pasan las cosas. Resulta que en fin de año sale positiva mi esposa y mi hijo. Se contagiaron en la Navidad, gracias a Dios a mí no me dio, no me ha dado, hasta la fecha, he corrido con la suerte de no estar contagiado todavía, pero estamos expuestos, estás trabajando, estás viajando, en cualquier momento puede pasar”, explicó el comediante. Según dijo, su hijo no presentó malestares: “Afortunadamente Gael, mi hijo, fue asintomático”.

Su esposa, Thuany, fue quien sí presentó varios síntomas: “A ella sí le fue mal, sí hubo dos o tres días que se sintió mal, pero afortunadamente ya está bien, ya pasó, está vacunada, como nosotros y sí, se pospuso la boda, yo creo que para mediados, un poquito más, como para octubre”, detalló. El actor dio a conocer que su boda religiosa la estaban planeando en la playa: “Iba a ser en Acapulco, pero por algo pasan las cosas, porque ahorita como está la situación, mejor, fue la decisión más sabia de posponerla, digo, nosotros ya estamos casados por el civil, esta va a ser una ceremonia religiosa queremos hacerla cuando ya esté un poquito mejor todo este tema de la pandemia. Primero lo primero, la salud”, finalizó.

Fue hace un par de semanas que Adrián Uribe dio a conocer en entrevista con El Gordo y la Flaca que su esposa y su primogénito habían dado positivo a Covid-19: “A mi mujer le dio Covid, entonces ya no pude viajar a Miami por lo mismo”, explicó el actor. Aseguró que su esposa se recuperaba satisfactoriamente y que su hijo estuvo bien en todo momento: “Pero estamos bien, ella está bien. Le dio a ella y a mi hijo. Mi hijo está asintomático, él ya está saliendo, entonces estamos muy contentos, la verdad. Estábamos vacunados todos, por eso todo bien”, agregó.

Después de la boda, ¿habrá otro bebé?

En su más reciente encuentro con la prensa, Adrián Uribe también habló sobre si él y su esposa planean darle un hermanito a la pequeña Emily: “Nos gustaría, ahorita todavía no, porque nada más que se termine de recuperar ella (Thuany), tiene un año dos meses mi bebé, pero en un futuro, tal vez no muy lejano sí”, reconoció. Contó que en las últimas semanas estuvo muy cerca de su pequeña hija a quien estuvo cuidando 24/7: “La bebé y yo nos dormíamos en otro cuarto, sí había que estarse cuidando, la verdad es que yo pensé que me iba a contagiar y la verdad es que no”, recordó.