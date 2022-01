Arturo Elías Ayub rompe el silencio sobre la sensible muerte de su mamá: ‘Duele el corazón’

En medio del duelo que está atravesando por el sensible fallecimiento de su mamá, Doña Sylvia Ayub de Elías, quien murió el pasado 24 de enero a la edad de 94 años, el empresario Arturo Elías Ayub reapareció en redes sociales para agradecer a sus seguidores de Instagram y de Twitter las muestras de cariño que le han hecho llegar tras la partida de La Beba, como le decía de cariño a su mamá. El empresario aprovechó este post para recordar la personalidad única de Doña Sylvia y hasta publicó una de las anécdotas más memorables al lado de ella quien, según dijo, dejó un legado de unión familiar que sus seres queridos se encargarán de perpetuar.

Conmovido por la reciente partida de su mamá, el esposo de Johanna Slim, se sinceró y reconoció que ha tenido que vivir días complicados, pero se sintió reconfortado por el apoyo que recibió de sus seguidores en todas las redes sociales: “Mil gracias por tanto cariño en cada uno de sus mensajes. Aunque duele el corazón, el alma se queda tranquila de saber que la jefa vivió 94 años de una vida llena de alegría y pasión, dejando una familia unida, con valores firmes, con gran amor por nuestro México y con una inmensa fe en Dios”, escribió el empresario, conocido por su participación en el programa Shark Tank México.

El empresario aprovechó esta reaparición en redes sociales para compartir con su comunidad digital uno de los recuerdos más memorables al lado de su mamá quien se caracterizó toda su vida por poseer un espíritu joven: “Para quien no conoció a La Beba les cuento una de las miles anécdotas con ella. Un día a las 5 am salgo de una fiesta y se me ocurre llevarle mariachi a mi mamá de 88 años, se arranca el mariachi y no salía, como a la 3era canción apareció, porque venía llegando de una boda”, escribió Arturo como descripción de una imagen al lado de su mamá.

Fue el pasado 24 de enero que a través de las redes sociales de algunas de las empresas que dirige Elías Ayub dieron a conocer el deceso de Doña Sylvia y enviar sus condolencias a su familia: “Fundación Telmex-Telcel lamenta profundamente el sensible fallecimiento de doña Sylva Ayub de Elías. Enviamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a la familia Elías Ayub por esta irreparable pérdida Descansa en paz”. A través de Instagram, Uno Tv, posteó: “Unotv.com lamenta el sensible fallecimiento de Doña Sylvia Ayub de Elías, al tiempo que envía sus condolencias a la familia Elías Ayub. Quienes trabajamos en esta empresa nos unimos a la pena que embarga a la familia por esta irreparable pérdida”.

Sus padres, las figuras más importantes en su vida

En 2008, Arturo Elías Ayub concedió una entrevista al canal de Claro video en el que reveló algunos detalles de su vida personal, como la importancia que tuvieron sus padres en su vida. En esta conversación, el empresario resaltó lo afortunado que se sentía de contar con su mamá y también habló de la sensible partida de su padre, hace ya varios años: “Mi papá se llamaba Alfredo Elías, mi papá murió cuando yo estaba relativamente chavo, 22 años, era como mi máximo en la vida y sí lo extraño un chorro. Mi mamá, Sylvia, que todavía vive, ahí anda dando lata como todas las mamás del mundo, pero padrísimo, la verdad soy muy afortunado de tenerla”, contó en aquella ocasión.