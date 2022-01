Pati Chapoy se sincera y revela si ha pensado en el retiro

A un año del icónico aniversario de Ventaneando en el que la mente maestra del concepto, Pati Chapoy, reunió a todos los conductores que han pasado por el programa para una edición especial con la que festejaron 25 años, este 2022, para celebrar sus 26, la producción no sólo cambió de casa, estrenando escenografía, también realizó una emisión que duró un poco más en la que estuvieron recordando los momentos más memorables del programa, además el elenco al completo concedió una entrevista a TvyNovelas, en la que abrieron su corazón y revelaron lo mucho que significa formar parte de este exitoso proyecto que continúa vigente a más de dos décadas de su estreno.

Aunque reconoce que a lo largo de estos años han tenido que lidiar con muchas adversidades, la unión y funcionamiento de la producción ha logrado que el programa sea a prueba de todo: “No es sencillo en un medio donde lamentablemente se desprenden muchas envidias y situaciones desagradables. Sin embargo, hemos logrado llevar a buen puerto este barco que es Ventaneando, con una solidez en el equipo, que es lo que nos hace permanentes”, explicó Pati. Sobre su permanencia como titular de la emisión dijo: “Hasta donde el cuerpo aguante y los dueños del canal quieran. Significa también mucha solidaridad, paz y calma de saber que todo el equipo trabajamos por el mismo camino, estamos muy comprometidos con la información”.

Pero, ¿Pati Chapoy no se cansa de trabajar?, tras 26 años al frente de este programa que ya se ha convertido en un referente para la prensa de espectáculos, la periodista fue cuestionada sobre si ha pensado en el retiro: “Todos nos cansamos y no tiene que ver con la edad, sino con la cantidad de trabajo que tenemos y el estrés que manejamos permanentemente, pero frente al cansancio está el descanso y hay que tomarlo para lograr un equilibrio. Y, sobre si pienso hacer más cosas, la respuesta es sí, en el escritorio hay varios planes y lo vamos a lograr. La parte documental me gusta mucho, ya veremos si funciona o no”, detalló.

En esta entrevista, Pati reconoció que desde sus inicios aprendió, de uno de los más grandes a manejar las crisis en televisión: “Desde que trabajaba con Raúl Velasco yo veía cómo manejaba este tipo de situaciones y le aprendí mucho, como también aprendí de Humberto Navarro, cuando estuve en El mundo del espectáculo, aprendí a través de mi psicoanalista durante muchísimos años y aprendo todos los días”, explicó la periodista quien reconoció que, en los últimos años, le ha costado mucho despedir a grandes figuras del medio : “Desde hace dos años, desde que se fueron Juan Gabriel, Armando Manzanero, Vicente Fernández, esas cosas duelen, porque durante la trayectoria de mi vida periodística tuve mucha relación con ellos”, confesó.

El equilibrio en su vida pública y privada

Después de tantos años de experiencia, Pati ha aprendido a balancear su vida privada con la pública, gran parte de su éxito, se lo debe a su gran cómplice en casa, su esposo, Álvaro Dávila, quien ha sido pieza clave en el desarrollo de ella como periodista: “Afortunadamente mi marido y yo tenemos claro que los dos queremos seguir activos y día con día construimos y mantenemos una familia, y pues el balance se logra organizándonos, porque sí se pueden tener varias actividades, pero hay que organizarse”, explicó Pati quien recientemente disfrutó de unas merecidas vacaciones al lado de su esposo, su hijo Rodrigo, su nuera Manne Felici, y sus nietos, Martina y Jacinto.