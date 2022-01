Sofía Castro 'llegó al altar' con una preciada joya de su madre, Angélica Rivera

Entre sus planes personales, Sofía Castro no descarta la idea de casarse, así lo confesó meses atrás al hablar de lo emocionada que se encuentra por su noviazgo con Pablo Bernot. Pero mientras llega ese soñado día, la actriz tomó la decisión de dar una sorpresa a sus fanáticos, esta vez al dejarse ver como nunca antes lo había hecho, vestida de novia. Por si fuera poco, al llamativo atuendo con el que posó guapísima para las fotos, añadió una de las joyas más preciadas del alhajero de su madre, Angélica Rivera, presumiéndolo con orgullo en cada una de las tomas. Lo cierto es que, aunque se mostró muy entusiasmada por vivir este momento, todo fue parte de la ficción, pues le tocó grabar las escenas de su personaje de Lucrecia en la serie Malverde: El Santo Patrón, y en las que precisamente ha celebrado una boda como parte de la trama.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan cercana como siempre a sus fanáticos, Sofía mostró lo guapísima que lució vestida de blanco, dando un vistazo de cómo se vería en la realidad. De hecho, tan fascinada estuvo de su transformación, que desde el primer instante capturó algunas imágenes con la cámara de su teléfono celular, según lo mostró en una postal en la que posa frente al espejo. “Lucrecia y su bonito vestido. Por fin cumplió su más grande sueño de llegar al altar y ser la novia más hermosa de San Blas. Recta final de esta gran aventura, @malverdelaserie”, escribió en sus redes sociales, feliz de ser parte de este importante proyecto que transmitirá su último episodio este 26 de enero, según lo confirmó la cadena Telemundo.

VER GALERÍA

Para Sofía fue tan especial dar vida a este personaje, que al convertirse en novia de ficción no perdió la oportunidad de presumir una de las joyas de su mamá; la hermosa tiara de boda que Rivera usó el día que contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto, un detalle que cobró gran significado para ella. “Dato curioso: de alguien muy especial para mí es la tiara y la peineta que use ese día. ¿Adivinen de quién? Los leo”, dijo la joven estrella, lo que dio pie a la participación de los usuarios en redes, quienes de inmediato adivinaron que se trataba de la pieza perteneciente a La Gaviota, aunque hubo algunas dudas, pues otros comentaron que la joya podría ser de una de sus abuelas o hasta de su famosa tía, Verónica Castro.

VER GALERÍA

Motivada, Sofía cierra así un importante capítulo de su carrera profesional, contando con el apoyo del público que sigue de cerca su carrera, así como de su familia. Por tal motivo, su padre, José Alberto El Güero Castro, ha permanecido muy pendiente, brindándole su incondicional respaldo y los mejores consejos en todo momento. Por supuesto, el afamado productor de telenovelas también reaccionó a las fotos de su hija vestida de novia, enviándole varios emojis de corazón entre los comentarios, haciendo énfasis de esta manera en la sorpresa que le provocó ver las postales.

¿Cómo se imagina su boda?

Anteriormente, Sofía compartió cuáles son sus aspiraciones en el terreno sentimental, siendo muy honesta con lo que espera. “La verdad siempre he creído en el matrimonio, en la familia. Quiero ser mamá. Antes decía que quería tener seis hijos, pero ahorita a lo mejor ya un poco menos. La verdad es que veo a mi papá cómo sufre con nosotras (mis hermanas) y digo: ‘Ay no, mejor menos’…”, dijo con sentido del humor en entrevista con el diario Reforma. “Claro que me quiero casar, ser mamá, formar una familia”. Eso sí, además se sinceró sobre cómo se imagina su boda, lo cual no dista mucho de lo que se aprecia en la pantalla. “Siempre he soñado con mi boda, por la iglesia, religiosa, vestida de blanco, de princesa, pero una dice y qué tal que a la mera hora me quiero casar en la playa”, aseguró.

VER GALERÍA