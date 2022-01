Lisset sobre la muerte de su papá, el maestro Willy: ‘Nunca había sentido un dolor tan grande’

A casi una semana de la partida de su papá, el maestro Willy Gutiérrez, Lisset rompió su silencio y a través de una entrevista con Ventaneando habló del duelo que está enfrentando por el sensible fallecimiento del músico. Visiblemente emocionada, la cantante habló de cómo fueron los últimos meses de su papá quien estaba luchando con un cáncer linfático el cual no pudo vencer. En esta, su primera conversación con un medio de comunicación tras la muerte del músico, conocido por su papel de profesor en varias generaciones de La Academia, Lisset contó cómo está lidiando con su ausencia.

Sincera, Lisset explicó que debido a la enfermedad de su padre, desde hace un tiempo, estuvo despidiéndose de él; sin embargo, su partida fue un golpe que cimbró su mundo: “Yo nunca había sentido un dolor tan grande, yo en específico, a mi papá lo he estado trabajando desde hace muchísimos años y aunque uno lo empieza a trabajar y medio de empieza a caer el 20 de que existe la muerte y de que en algún momento va a haber una ausencia, pues nunca estás preparado, la verdad”, reconoció la cantante quien también reveló que su papá fue sometido a varios procedimientos médicos: “Le hicieron muchas cosas, desde los tumores cancerígenos que eso acaba con el sistema inmunológico”, explicó.

La cantante enlistó la complicaciones que tuvo que enfrentar su papá en los últimos meses: “Le entró una trombosis pulmonar, dos neumonías, lo tuvieron que intubar, pasaron 15 días y después lo extubaron, porque no puedes tener a un paciente más de 15 días intubados, porque se te revienta la tráquea, luego la traqueostomía, la función renal con tanto medicamento se vio mermada, entonces, le hicieron una hemodiálisis, sangre, plaquetas, catéters, radioterapia, quimioterapia… yo dije: ‘¡Es un titán! Aquí está nuestro maestro '' '. La cantante dio a conocer el especial significado de la fecha del deceso del maestro Willy: “Cumplió 76 años y el día que se murió fue el día de su cumpleaños. Dicen que cuando te mueres el día de tu cumpleaños es que cumpliste tu misión y fue perfectamente bien realizada”, dijo.

A pesar de que el maestro Willy tuvo que ser sometido a varios procedimientos médicos, su paso por el hospital fue muy tranquilo para él, según narró su hija: “No se enteró, estaba muy sedado, no hubo dolor, eso se lo agradecemos a Dios todo poderoso todos los días, no era un ser que merecía sufrir de dolores nunca y así se lo llevó, rodeado de mucho amor y ahí estuvimos”. La cantante reconoció que lo más doloroso será retomar sus actividades como cantante, pues es sin duda el sitio dónde más lo recuerda: “Me va a tocar un poco tomar mi vocalizada, porque me las daba él, tengo grabaciones de sus vocalizaciones, eso me va a costar todavía un ratito retomarlo, pero lo retomaré, seguiré haciendo este arte que él me enseñó y hay que seguir”, comentó.

El adiós de Pati Chapoy al maestro Willy

Debido a que el día que trascendió la muerte del maestro Willy Gutiérrez, Pati Chapoy no asistió a Ventaneando, esperó hasta ahora, luego de escuchar a Lisset, para dedicarle un conmovedor mensaje al músico quien, fue la mente maestra detrás de las voces más destacadas de La Academia y así lo reconoció la periodista: “Por supuesto que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño y no nada más nosotros, las personas que estuvimos cerca de él y de su familia, sino también todos aquellos jóvenes de La Academia que el maestro Willy Gutiérrez fue el fundamento para que ellos lograran una carrera como la que hoy tienen la mayoría de ellos. Fue un gran personaje”, finalizó.