Grettell Valdez revela cómo fue que se originó el problema de salud en su dedo

A sólo unas horas de haber salido del quirófano, Grettell Valdez reapareció en redes sociales para dar detalles de su estado de salud. Aunque ayer ya había dado a conocer que la cirugía que le realizaron en el dedo fue un éxito, esta tarde, utilizó su canal de Youtube para publicar un video en el que explicó “lo que realmente pasó”. Visiblemente recuperada y con el dedo anular izquierdo vendado, la actriz recordó cómo fue que se dio cuenta que tenía un tipo de cáncer provocado por un virus. Aprovechó para hablar de qué tratamiento seguirá tras la operación, además agradeció a sus seguidores por mostrarle su apoyo incondicional a través de redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Grettell comenzó este clip recordado cómo a través de una especie de verruga y dolor en el área se dio cuenta que era un problema más grande: “Me sacó un pedacito y resulta que sale cancerígeno, tremendo golpe, me asusté muchísimo, lo primero que hice fue hablarle a mi mamá a toda la familia preguntando si había cáncer, me dijeron que nadie, es cáncer de Bowen. Me aterré”, comentó sobre su primera biopsia, realizada hace 5 años: “Me acuerdo que, cuando salí con la doctora que me dio los resultados, me solté a llorar, le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, de hecho ella me acompañó con el oncólogo”, detalló.

VER GALERÍA

La actriz recordó que en aquel momento le fue retirada la verruga y le fue colocado un injerto, un procedimiento que detuvo el problema durante cinco años: “Se fue el cáncer, se fue, en ese momento yo fui muy feliz, porque la cirugía fue un éxito, con el implante perfecto (…) Después de cinco años me dice el doctor: ‘Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días, hay que mandar a hacer estudios''', recordó. Sobre su caso, comentó: “Llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer (…) resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer”, explicó.

Sobre cuál será la estrategia para terminar de raíz con el cáncer, dijo: “Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”. Antes de finalizar el video, Grettell reveló qué le provocó este problema de salud: “Importante, ¿cómo fue que sucedió esto?, un manicure, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén estilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, reconoció.

VER GALERÍA

Aclara su situación de salud

La actriz también utilizó este medio para desmentir que durante la operación le hayan amputado el dedo: “Ahí les va el cuento, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora, pero como tengo el mejor cirujano del mundo, jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces quedó magnífico”. Por último reveló cuál es la gran lección de esta situación: “Estas pruebas que te pone Dios en la vida hay que tomarlas con mucha fortaleza y la verdad es que yo estoy muy bendecida, porque tengo gente a mi lado muy valiosa”, reconoció.