Eugenio Derbez: 'El primer coche que compré fue para poder salir con Victoria Ruffo'

Uno de los romances más conocidos del espectáculo en México fue el de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes luego de un periodo de relación tomaron la decisión de separarse, esto hace más de 20 años. Desde ese entonces, las interrogantes sobre los orígenes de su noviazgo han sido del interés de los fanáticos, siempre pendientes de las declaraciones que cada uno por su lado suele hacer durante algunas de sus entrevistas. Precisamente, el productor de cine y comediante aprovechó una reciente charla con Yordi Rosado para revelar cómo surgió la chispa del amor entre él y la afamada actriz, con quien además tiene un hijo en común, José Eduardo.

De lo más sincero, al hablar de sus experiencias amorosas, Eugenio recordó cómo fue el flechazo que unió su vida a la de Victoria, tras enterarse del interés que la actriz había puesto en él gracias a la información que llegó de repente a sus oídos. “Trabajando con Anabel (Ferreira), un día me dice: ‘Oye flaquito, alguien está preguntando por ti’. Y yo: ‘¿Quién?’. (Me dice): ‘Victoria Ruffo’. La verdad es que no era alguien que me gustara, pero cuando te dicen: ‘Le gustas a fulano… como que paras la antenita’…”, dijo. Posteriormente, fue su madre, la fallecida actriz Silvia Derbez, quien lo puso al tanto de lo que ocurría. “Mi mamá estaba haciendo una telenovela, Simplemente María, con ella. Me dice mi mamá a los pocos días: ‘Hijo, ¿sabes quién está preguntando por ti? Victoria Ruffo’…”.

Derbez recuerda que luego de enterarse, buscó la manera de acercarse a la estrella, quien por aquellos años ya era una gran figura de las telenovelas, mientras que él comenzaba a colocarse en algunos proyectos, por lo que su situación económica no era tan favorable como la de Victoria. “Voy a visitar a mi mamá al foro y me la encuentro y me dice: ‘Pásale a mi camerino’… El caso es que me quedo de ver con ella, a ver qué día salimos… Imagínate, yo en ese entonces todavía ganaba 800 pesos mensuales, con dos hijos y ella era la reina de las telenovelas…”, recordó el intérprete.

Su primera cita con Victoria

Durante la charla, Eugenio también revivió el instante de su primera cita con Victoria, y de cómo fue por ella a su casa para después ir a un restaurante. Sin embargo, tras concluir la cena entró en aprietos, pues apenas tuvo dinero para pagar la cuenta. “Llego en mi pesero, porque me movía siempre en pesero… Llego al restaurante, yo no traía tarjeta de crédito, traía puro efectivo… empecé a sacar las cuentas, a la hora que llega la cuenta me voy al baño, saco mis billetitos y me alcanza apenas… pago, me quedo en ceros, no tenía ni para regresarme…”, contó, asegurando que tuvo que pedir algunas monedas para llamarle a un amigo que fuera por él en su auto y lo llevara a su casa.

Tras ese episodio, Eugenio tomó la decisión de no encontrarse más con Victoria, aunque el destino se encargó de hacerlos coincidir en el momento menos imaginado. “Después de la cena me desaparecí, me le desaparecí, le fui dando largas… pero durante casi un año no nos vimos y no pasó nada. Me la vuelvo a encontrar un año después y ahí sí ya… Y ahí empezaba yo a ganar dinero con mi show de centro nocturno y ahí me empieza a ir bien y de ahí me empiezo a comprar mi primer coche. El primer coche que compré lo compré para poder salir con Victoria Ruffo…”, confesó.

