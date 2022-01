Chantal Andere celebra su cumpleaños número 50 con una dedicatoria a su esposo e hijos

El agradecimiento es infinito en la vida de Chantal Andere, quien este 25 de enero celebra su cumpleaños número 50. Y qué mejor momento para dar el debido reconocimiento a su familia, especialmente a su esposo, Enrique Rivero Lake, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de todos estos años, orgullosa de que todo marche por buen camino, como lo reiteró recientemente al hablar de su matrimonio. Por supuesto, la actriz publicó un emotivo mensaje a manera de festejo, en el que expresó cómo se siente al recibir su nueva vuelta al sol, cobijada por el amor de los suyos, y feliz de cumplir día con día su sueño en la maternidad. Entre otras cosas, la actriz también destacó la enorme satisfacción que la invade al seguir sumando logros profesionales, entregada de lleno a su pasión por los escenarios.

Con el corazón en la mano, Chantal hizo partícipes de su entrañable celebración a sus seguidores en redes sociales, destacando el enorme significado que tiene para ella cumplir 50 años, una edad en la que se ha permitido hacer una notable retrospectiva de sus vivencias. “¡Feliz cumpleaños a mí! No tengo nada más que agradecerle a la vida, a Dios a la Virgen de Guadalupe por permitirme llegar hoy a mis primeros 50 años! Gracias a mi familia que sin ellos no sería nada. Gracias a mis compañeros, a mi público, a mis fans y a la vida por tantas alegrías y bendiciones. Mamá, papá, gracias por darme la vida y una vida única, mágica y maravillosa. Gracias a mi nana por estar siempre para mí. Gracias abuela Jackey por hacerme reír tanto...”, escribió en sus primeras líneas.

En ese espacio, la estrella hizo una mención especial a su esposo Enrique, con quien tuvo la fortuna de formar una familia integrada por dos hijos, lo cual la mantiene enteramente ilusionada y motivada a seguir adelante. “¡@enriverolake gracias por la familia que logramos formar juntos. Natalia y Sebastián, mi vida entera, mi motor y los causantes de tanta felicidad!”, agregó. Recordemos que ambos llevan 13 años de casados, y desde entonces han escrito una historia de amor en la que han sido los protagonistas de grandes momentos; para muestra, los vistazos que de manera recurrente comparten en sus redes sociales, en los que han dejado ver su pasión por los viajes y el arte, tan solo por mencionar algunos aspectos.

Chantal además ilustró sus palabras con un álbum de fotos en las que posa guapísima en diversos instantes de su vida, sin dejar de mencionar la postal en blanco y negro que incluyó de cuando era niña. Antes de finalizar, la actriz, quien en el pasado también incursionó como cantante, expresó el orgullo que la invade por los logros que ha sumado en su carrera, los cuales le han merecido el reconocimiento y cariño del público que sigue sus pasos desde que incursionó en el mundo del espectáculo. “¡Gracias por mi trabajo, por mis vivencias, por tantas bendiciones! Los abrazo fuerte y agradezco tanto cariño, ¡gracias a la vida que me ha dejado tanto!” dijo.

Felizmente enamorada

Para Chantal, compartir su vida con Enrique Rivero Lake ha sido la experiencia más plena. Recientemente, habló del enorme cariño que tiene por el padre de sus hijos, quien además siempre la ha apoyado en su carrera frente a las cámaras. “Cumplimos 13 (años) de matrimonio y 14 de conocernos Enrique y yo. La verdad, no saben qué padre experiencia ha sido. Sigo con la misma ilusión, con las mariposas (en el estómago). Lo veo y se me cae la baba. Luego te dicen que el amor se transforma, pero supongo que el amor se transforma después de los 20 años, yo qué sé. La verdad es que tengo a mi lado a un padre excepcional con Natalia y Sebastián, mis dos hijos. Tengo un esposo fantástico que respeta mi trabajo, que no me cuestiona mi trabajo, que está al pendiente de mí, que es muy trabajador”, dijo recientemente.

