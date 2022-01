Fernando del Solar sobre su salida del programa Hoy: ‘No me gustó y punto’

Han pasado ya tres años desde su salida del programa Hoy y la prensa todavía quiere saber los pormenores de por qué Fernando del Solar le dijo adiós al matutino. Durante una charla con el programa De Primera Mano, el conductor habló de su experiencia siendo el nuevo en un trabajo: “Tienes que tener callo, porque si es lo que realmente quieres hay que aguantar, resiste y persiste, es como cuando tú entras a laborar a una empresa nueva, ya todo el mundo sabe dónde está el cafesito, dónde se fuma, dónde está el jefe, a qué hora sale el jefe, cuando tú no conoces todos esos movimientos, bueno, pues te cuesta más”, comentó.

Sin revelar nombres, reveló que en el pasado se ha tenido que enfrentar a varios momentos incómodos al aire, provocados por algunos excompañeros de trabajo: “Se da mucho en conducción que hay una nota: ‘Acaba de haber un accidente de coche’ y tú dices: ‘¡Wow!, tremendo como chocaron los coches, ¿no?' y volteas a ver al otro lado, para que alguien te responda, y nadie te responde, se siguen con otra cosa, eso hace que choques con pared y empieces a perder esa confianza, aunque parezca loco, estás hablando con nadie, porque nadie te responde y sí pasa, es normal, pero hay que trascenderlas (esas situaciones)”, explicó el conductor.

La entrevistadora fue frontal y le preguntó directamente: “¿Te pasó en Hoy eso?”, sin titubeos, Fernando respondió: “Me ha pasado en varios lugares, afortunadamente, sí hay un punto en el que digo: ‘Después de todas las cosas que he vivido, no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí’”. Sobre su experiencia en Hoy, el conductor fue frontal y explicó: “Simplemente ahí no fue, como cuando vas a una fiesta y no te gustó esa fiesta, te fuiste temprano, no me gustó y punto, hay otra fiesta al lado que seguramente está mejor”, ejemplificó.

Desde que detectó que hubo problemas de química con los conductores, Fernanda sabía que Hoy no sería un lugar en el que se quedaría por mucho tiempo: “Finalmente era yo quien estaba yendo a un lugar nuevo, entonces, era obvio que yo era el que se tenía que ir, si no estaban de acuerdo, pues era yo y fue por eso que me fui, tan tan”, dijo. Por esta razón, el argentino suele ser muy solidario con sus nuevos compañeros de trabajo: “Por eso es que cuando yo ya era el conductor, cada vez que venía alguien nuevo, siempre he intentado cobijarlo, porque sé lo incómodo y difícil que es llegar a un lugar nuevo con dinámicas ya establecidas”, reconoció.

¡Regresa a la actuación!

Debido a que se ha enfocado en su trabajo como conductor, Fernando del Solar pocos lo ubican en su trabajo como actor una labor que está por retomar: “Me cuidé muchísimo, ya es momento de salir esta metamorfosis, de larva a mariposa, en marzo, tengo una película muy padre, la segunda parte, ya hicimos la primera que se llama La familia de mi ex”, explicó el argentino. Después de enfocarse en su salud, después de la crisis que tuvo a finales de 2019, Fernando se encuentra en un gran momento, enamorado, comprometido y con un futuro prometedor en el cine y televisión de nuestro país.