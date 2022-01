Natalia Téllez recuerda el día en que Eiza González le ganó un protagónico

En 2007, después del éxito que tuvo con Rebelde, Pedro Damián estrenó otro de sus grandes proyectos, Lola, érase una vez, el remake de la versión de Floricienta, historia argentina de la que Natalia Téllez era fan, situación que la orilló a luchar por convertirse en la protagonista. En ese entonces, con mucha ilusión, la ahora conductora de Netas Divinas, se postuló para ser la protagonista de esta historia, un papel en el que también estaba interesada Eiza González. Después de meses de asistir a castings que la hicieron pensar que ella sería Lola, Natalia se enteró en las aulas del CEA que la seleccionada era la ahora actriz hollywoodense.

Dando lecciones de sinceridad, Natalia Téllez recordó durante la última emisión de Netas de dónde nacieron sus ganas de interpretar a Lola: “Me costó mucho trabajo, porque estaba en el CEA y había pasado este fenómeno que era Rebelde y yo estuve en un papel ínfimo, así de arbusto 8, yo estaba en la historia para que los Rbds tocaran en un bar que era de mi papá”. Fue entonces que la convocatoria para la protagonista de la nueva producción de Pedro Damián se abrió: “Dicen en el CEA: ‘Vamos a hacer casting para el próximo proyecto de Pedro Damián que se llama Lola érase una vez’. Yo como que me clavé a ver la versión argentina, Floricienta, estuve meses haciendo casting, al punto que yo decía: ‘Ya me lo quedé, es mío’”, reconoció la conductora.

La presentadora admitió que, por un momento, sintió que el papel ya era suyo: “Al final ya quedamos 3 y ya no me llamaron, pero de eso que estás emocionadísimo, yo ya comprando una casa… no, no es cierto. Yo decía: ‘Floricienta es para mí’”. Aunque estaba segura de que este personaje estaba hecho para ella, se enfrentó a la decepción: “Después nada más me enteré que llegó Eiza al CEA y dijo: ‘Yo soy Floricienta, yo voy a ser Lola’, mi corazón se rompió en mil millones de pedazos, el día del estreno llenaron de carteles y era muy fuerte y yo con mi mochila rumbo al CEA pensando: ‘Bueno, pero hay salud’”, remató a manera de broma Natalia.

Natalia sacó este tema a la plática cuando le preguntaron cuál había sido el rechazo profesional que recordaba. Fue entonces que recordó este episodio donde Eiza González se quedó con el papel de Lola y se enfrentó al primer “no” de su carrera: “Lo que sí aprendí es que es una chamba de mucho rechazo”, remató. Natalia aprovechó para bromear con la situación y resaltar que fue el primer protagónico de Eiza y con el que se convirtió en una de las favoritas de la audiencia, pues, recordemos que antes de triunfar en Hollywood, primero protagonizó varios melodramas en nuestro país.

Natalia, en la dulce espera de Emilia

Aunque Natalia no se quedó con el protagónico de Lola, érase una vez, su destino estaba más enfocado a la conducción, área donde ha hecho una importante carrera, aunque nunca ha dejado la actuación, más ahora que está más enfocada en hacer cine. Actualmente se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, una niña a la que llamará Emilia, quien llegará a este mundo en unas semanas. La conductora ha compartido varias detalles de su embarazo en el foro del programa donde, no sólo dio a conocer la noticia, sino que también reveló el nombre y sexo de la bebé, además de ser el espacio donde la emisión pasada disfrutó de un divertido baby shower.