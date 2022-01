Desde Costa Rica, Aislinn Derbez comparte los vistazos de su escapada junto a alguien muy especial

El apego que Aislinn Derbez tiene por sus hermanos es tan inmenso, que ellos se han convertido en sus mejores cómplices a lo largo de los años, sobre todo durante esta epata en la que todo marcha de maravilla para la actriz, luego de que semanas atrás confirmara su romance con el influecer Jonathan Kubben. A la par de estos acontecimientos, la intérprete se ha tomado un tiempo para relajarse un poco y emprender una escapada por un paradisiaco destino, por lo que para esta aventura decidió contar con una de las mejores compañías, su inseparable hermana Michelle Aguilera. De lo más felices, ambas han hecho de esta experiencia una de las más entrañables, revelando algunos vistazos de sus fascinantes vacaciones a través de las redes sociales.

Con el sentimiento a flor de piel, Aislinn compartió a sus fans lo significativo que ha sido para ella emprender este viaje junto a Michelle, quien no dudó ni un segundo en acompañarla. Por supuesto también confesó que han sido días en los sintió la enorme necesidad de tomarse un respiro. “Mi hermana es una gran compañera de viaje. Hace unos días le hablé y le dije: ‘No me siento bien, necesito naturaleza. A Kai le toca estar con su papá, no quiero estar en mi casa, pero siento que necesito estar sola, pero no tan sola… ¿si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo?’ Ella nada más me dice: ‘A ver, dame 5 minutos. Ok, voy’…”, escribió en Instagram la protagonista de La Casa de las Flores.

Según dejó ver Aislinn en su mensaje, esta decisión habría sido tomada de último momento, aunque todo se alineó perfectamente para que ambas pudieran viajar sin contratiempos, algo que la actriz agradeció reiterándole a Michelle el gran amor que le tiene. “Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña. Te amo @michaguilerac”, agregó la hija de Eugenio Derbez, quien siempre que tiene la oportunidad toma el primer vuelo para disfrutar de fascinantes destinos, algo que la mantiene enteramente motivada.

Por si fuera poco, reveló un álbum fotográfico de algunos momentos de sus vacaciones por Costa Rica, haciendo evidente lo bien que la pasa junto a su hermana, quien al igual que la intérprete es hija de la actriz Gabriela Michel. En algunas de las instantáneas posan de lo más sonrientes y guapísimas por la playa, con looks de vestidos estilo bohemio y hasta en traje de baño, mostrando que las dos son dignas herederas de la belleza de su mamá. Al parecer, la finalidad de su escapada también fue hacer ecoturismo, aprovechando al máximo su contacto con la naturaleza para relajarse y realizar algunas actividades, como tomar un baño en una tina con agua helada, según mostró Aislinn en otras de sus historias de Instagram.

Una nueva oportunidad en el amor

Este es un periodo de gran estabilidad para Aislinn, pues a la par de desempeñar con orgullo y dedicación su faceta como mamá, tomó la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, confirmando la buena noticia a principios de diciembre de 2021. “Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto. ¿Y qué creen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo que más pueda de él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace. Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que hace…”, escribió en sus redes sociales.

