Vanessa Huppenkothen anuncia que está libre de Covid: ‘Fueron días bastante complicados’

Después de más de dos semanas luchando contra el Covid-19, Vanessa Huppenkothen por fin ha vencido al virus y emocionada anunció en redes sociales que su prueba resultó negativa. Luego de que hace unos días revelara que había presentado varios síntomas y no la estaba pasando nada bien: “Si esto se siente Ómicron, no quiero ni saber lo que es Delta. Sentí que anoche era mi última y no exagero”, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter donde su mensaje alarmó a sus seguidores quienes se mostraron muy preocupados por el estado de salud de la presentadora quien ya puede cantar victoria.

A través de Instagram, Vanessa Huppenkothen reapareció para dar a conocer que está libre de Covid-19: “Les quiero compartir que por fin estoy negativa”, comenzó diciendo. La presentadora continuó dando detalles de cómo se presentaron los síntomas en su caso y reconoció que los malestares eran considerables: “Sí fueron días bastante complicados en mi vida, pero bueno, ya puedo salir, hay que seguirnos cuidando, me dio fuertísimo, por algo pasan las cosas”, reconoció Vanessa quien durante más de tres semanas estuvo dedicada a recuperar su salud.

En medio de la enfermedad, la conductora tuvo que lidiar con el estrés que le provocaba saber que existía la posibilidad de que su mamá también estuviera contagiada: “Estuve muy preocupada de no contagiar a mi mamá, porque tuve contacto con ella, fueron días muy estresantes, muy difíciles, pero bueno, ya negativa por fin”, comentó Vanessa. Para concluir su mensaje, la conductora se mostró divertida sobre su recuperación: “Hay Vanessa para rato, así que nos vemos pronto por Sport Center”, dijo sonriente.

Aunque Vanessa quería enfrentar al Covid-19 en privado, consideró importante compartir su testimonio en redes, donde dio varios detalles de cómo se enteró que tenía padecía el virus pues, como a otras famosas como Fernanda Castillo, su prueba de antígenos le salía negativa: “Mi PCR marca positivo y llevo tres (pruebas) de antígenos negativas. No se dejen llevar por las de antígenos”, explicó la presentadora quien aprovechó para recordar a sus seguidores no bajar la guardia y seguir cuidándose para evitar que el número de contagios siguen creciendo.

Ya está vacunada

Durante esta interacción de reacciones que tuvo la conductora con sus seguidores en Twitter, Vanessa mostró cómo su oxigenación sí se vio afectada durante el Covid, pues, en una imagen, reveló que bajó a 89: “¿Cómo van los contagiados? Ya los leí y somos muchos. Espero todo bien. Mi oxigenación bajó un poco y los síntomas fuertes siguen”, escribió como pie de una foto de su oxímetro. Aunque no ha dado más información, se sabe que para Vanessa fue muy complicado salir adelante de la enfermedad, a pesar de ser joven y tener un estilo de vida saludable. Entre los datos que publicó, dio a conocer que ya tenía sus dos vacunas y estaba por aplicarse el refuerzo: “Sí, 2 de Pfizer y aún no me tocaba el booster”, reconoció.