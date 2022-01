Por segunda ocasión, Andrea Legarreta da positivo a Covid-19

Son varios los famosos que a lo largo de estas semanas han tenido que suspender sus actividades tras dar positivo a Covid-19, como ocurrió con Raúl Araiza y Arath de la Torre, quienes en días pasados se ausentaron de la conducción del programa Hoy por esta situación, aunque por fortuna lograron recuperarse y ya están de regreso en los foros. Sin embargo, se han reportado nuevos casos entre el elenco del matutino, tras confirmarse que Andrea Legarreta y Andrea Escalona se encuentran contagiadas, por lo que las presentadoras permanecerán alejadas de la pantalla unos días. La noticia fue confirmada la mañana de este 24 enero por los integrantes de la producción y la misma Legarreta, quien hizo un enlace en vivo desde su casa para hablar de cómo se encuentra, siendo esta la segunda ocasión que hace frente a la enfermedad.

“Estoy aquí guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás, hay que guardarse, la verdad es que me siento muy bien, como cuando te da una gripilla…”, dijo la conductora visiblemente tranquila, para luego relatar cómo fue que se percató de lo que ocurría, a pesar de que las primeras pruebas que le fueron realizadas arrojaron resultados negativos. “Me sentía súper bien y todo, ayer incluso salimos como muy felices porque Erik también ya había salido negativo y todo bien, y de pronto en la noche como dolorcito de cuerpo, dolor de cabeza y entonces como mucho frío, y le digo a Erik: ‘Qué se me hace’…”, aseguró, por lo que de inmediato tomaron las medidas de precaución necesarias.

Durante el enlace, Andrea hizo un contraste de lo que vivió en agosto de 2020 al dar positivo por primera vez al virus, y de cómo en estos momentos la situación se ha hecho más llevadera. “Sí les quiero decir la diferencia de la primera vez que me dio Covid a esta vez. Yo no sé si es la variante ómicron, yo no sé de esas cosas porque al final tienen que hacerte un estudio para saber cuál es la variante, lo que sí es que la diferencia es abismal… pero acuérdense la vez que nos enlazamos, cuando me dio por primera vez, y yo recuerdo todo lo que yo sentía y sí hay una gran diferencia… Yo me tomo el medicamento que me mandó el doctor…”, reveló de muy buen semblante ante la cámara y siempre sonriente.

¿Cómo se encuentra su familia?

En otro instante de la transmisión, Andrea habló de cómo se encuentran Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina, asegurando que todo marcha bajo control. De hecho, confirmó que su esposo estuvo contagiado semanas atrás. “Erik estuvo positivo hace un par de semanas regresando de las vacaciones y la verdad es que le fue increíble. Tomaron cinco días para volver a salir negativo y le fue increíble. Ya está haciendo ejercicio, retomando su vida…”, explicó Legarreta, que ha asumido con total optimismo esta circunstancia.

Por ahora, Andrea también permanece muy atenta a la salud de sus hijas, a quienes les ha realizado las pruebas correspondientes para tener certeza de su estado de salud. “Y las niñas, la obra donde está Nina han salido algunas personas contagiadas, en el programa ya ves que nos llega luego gente que a lo mejor estuvo también (en contacto con otros), esto es una cadenita al final. Pero es probable que ellas también. Había unas pruebas que les hice anoche, ahora bien ya de laboratorio para la PCR y que nos digan si sí, en el caso de ellas, y en mi caso que sí es positivo, pues nada más ver cómo está la carga viral y en realidad es eso. Seguirnos cuidando…”, afirmó.

