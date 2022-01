¿Por qué Adamari López le ha escrito a la mamá de Toni Costa?

El año pasado, cuando Adamari López anunció a través de un video en Instagram que había decidido separarse del papá de su hija, Toni Costa, dejó en claro que seguirían siendo una familia para Alaïa, la hija de ambos. Fiel a su palabra y dando muestra de la excelente relación que sostiene con su ex y con los suyos, esta mañana, la conductora de Hoy Día utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una felicitación de cumpleaños a su exsuegra y abuela paterna de su hija, Carmen Garden, quien este 21 de enero celebra un año más de vida.

A pesar de la distancia, Adamari sostiene una buena relación con la mamá de su ex quien vive en España y a quien visitó en varias ocasiones mientras fue pareja del bailarín: “¡Feliz cumpleaños!”, escribió la presentadora sobre la foto de la cumpleañera junto a su hija y nietas: “Te queremos mucho”, añadió López. En otra historia, la presentadora retomó una publicación de Carmen en la que utilizaron una foto de ambas: “¡Feliz cumpleaños mi Carmen bella! Te quiero mucho”, se lee en esta publicación con la que Adamari dio muestra de la cercanía que mantiene con la abuelita de su hija.

Durante el verano pasado, sólo unas semanas después de haber anunciado su separación de Toni Costa, el español viajó a su país natal en compañía de su hija Alaïa quien tuvo la oportunidad de disfrutar de su familia paterna y de la Madre Patria. A pesar de la ruptura, en ese viaje, también estuvo presente Adamari López quien, unos días después, se trasladó a aquel país para incorporarse a las vacaciones y, de paso, reencontrarse con su exfamilia política con quien la relación sigue siendo excelente.

Adamari se recupera del Covid

La felicitación a su exsuegra representa el regreso a Adamari López a las redes sociales, medio del que se ha alejado en los últimos días debido a que se encuentra en plena recuperación tras dar positivo a Covid-19, una noticia que dio hace 8 días. Mientras la conductora se enfoca en vencer al virus, Toni Costa ha estado apoyándola cuidando a Alaïa quien dio negativo a su prueba de Covid: “Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de Covid y el resultado ha salido positivo”, comentó hace unos días a través de su Instagram.

Esta semana, la conductora dio a conocer que visitó el hospital a un chequeo pues, debido a que el año pasado tuvo influenza tuvo que estar bajo observación médica para descartar alguna complicación: “Hoy ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor, no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. No que no tenga, pero tengo muchísimo menos de lo que tenía antes. Ya me vine a la casa, aun sigo positiva del Covid-19, según las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve tres días y ya me siento mejor”, comentó.