Como nunca, Ludwika Paleta comparte una imagen con sus tres hijos

Disfrutando el éxito de la segunda temporada de Madre solo hay dos, Ludwika Paleta mostró su lado más tierno en Instagram donde ayer compartió un recuerdo muy especial al lado de sus hijos. Como nunca, la actriz posteó una instantánea en la que aparece al lado de sus tres hijos: Bárbara, Sebastián y Nicolás, con quienes posó en una imagen captada durante uno de sus viajes familiares a la playa. Si bien la imagen no es reciente, pues los mellizos aparecen en los brazos de su mamá y de su hermano mayor, cuando eran bebés, sí es la única instantánea que tiene en su perfil de los cuatro, sin duda, una imagen que en tiempo récord se ha convertido en una de las más entrañables de su red social.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A modo de #tbt, la actriz aprovechó para postear esta foto que acompañó de la palabra amor. En la imagen, aparecen Ludwika y Nicolás, sonriendo a la cámara mientras cada uno carga a uno de los mellizos, por la mantita azul con la que tenía tapado al bebé suponemos que el músico estaba cargando a su hermanito Sebastián, mientras Ludwika sostenía a Bárbara. Debido a lo pequeños que se ven los niños, parece que esta imagen fue captada en 2017, año en el que llegaron al mundo los hijos menores de la actriz a quienes procreó durante su actual matrimonio con Emiliano Salinas.

VER GALERÍA

Como suele hacer cuando publica fotos de sus hijos menores, la actriz fue muy cuidadosa en compartir esta imagen en la que la carita de los bebés no se ve; en el caso de su hijo mayor, Nicolás, el año pasado, el joven dejó el anonimato para lanzarse con un proyecto musical para el que ha utilizado las redes sociales para promocionar sus temas, por esta razón ya es muy normal que el joven, de 22 años de edad, pose para imágenes que su mamá comparte con sus seguidores. En varias ocasiones, Ludwika ha hablado de la gran relación que tiene con sus tres hijos y de cómo su primogénito es el mejor hermano mayor para los mellizos.

Debido a que Bárbara y Sebastián llegaron cuando Nicolás ya era mayor de edad, el joven se convirtió en un gran apoyo para su mamá, mostrando su faceta más protectora y divertida con los pequeños. Recientemente, la actriz reveló a Venga la Alegría cómo es la relación con su primogénito: “Somos cercanos, porque le llevo 20 años, entonces, no está muy alejado de lo que yo era hace apenas 20 años, se pasan volando, me siento muy cerca de él, entiendo las cosas que está pasando y platico mucho con él abiertamente, he tratado como mamá de darle la confianza para que me cuente cosas, habrá algunas que no me cuente, pero él sabe que yo siempre lo voy a escuchar sin juicios”, dijo.

VER GALERÍA

Nicolás, 17 años mayor que los mellizos

Después de casi dos décadas como hijo único, hace cuatro años, Nicolás debutó en su faceta como hermano mayor con la llegada de Bárbara y Nicolás, una situación que llegó para dar una dosis de ternura a la familia que disfrutó al máximo tener a dos bebés en casa: “Imagínate lo que uno crece 17 años después, yo soy el día de hoy una mamá, una, mucho más feliz, dos, mucho más segura, soy una mujer independiente, con un matrimonio muy bonito, con un marido que me apoya muchísimo, el papá de mis hijos hace toda la diferencia y estoy muchísimo más preparada para ser mamá”, comentó en noviembre pasado la actriz durante su regreso a las alfombras rojas en la Ciudad de México.