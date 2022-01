Grettell Valdez ya fue operada del dedo y revela cómo se encuentra

Tal como lo anticipó, Grettell Valdez fue operada del dedo para extirpar una verruga originada por un virus, medida que la actriz tomó con la finalidad de evitar cualquier complicación de salud a futuro, según reveló anteriormente. Horas después del procedimiento quirúrgico, y de que su ex, Patricio Borghetti, le manifestara su apoyo, la actriz ha compartido un mensaje para dar detalles de cómo se encuentra en este momento, en el que asume con total optimismo la situación, cobijada por el cariño de sus seres queridos. Por supuesto, su hijo Santino ha sido su mayor motivación para salir adelante, tal cual lo reiteró en una publicación que realizó antes de ser intervenida, en la que se aprecia la mano del niño tomando la de su mamá. “De tu mano todo es más fácil, te amo hijo”, dijo.

Con total apertura, Grettell puso al tanto a sus seguidores en redes sociales de cómo marchó la operación, feliz de que todo haya resultado satisfactorio. Eso sí, se mostró enteramente agradecida con todos aquellos que estuvieron muy pendientes de ella desde el primer instante en que comunicó que su entrada al quirófano era inminente. “Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. Acompañada de mi hijo y mi querida @rubicardozo, la cirugía fue un éxito”, comentó en las primeras líneas de su breve comunicado, en el que además confirmó que ya salió del hospital. “Ahora estoy en casa recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me entubaron y duele. Ya les contaré los pormenores”, agregó.

Mientras tanto, Grettell ha mostrado algunas historias en su perfil de Instagram, dando un vistazo de los arreglos florales y los presentes que ha recibido de sus más cercanos, quienes le han expresado sus mejores deseos en esta etapa, en espera de su pronta recuperación. Por supuesto, también a aquellos que se encargaron de estar a su lado durante el procedimiento. “¡Gracias por tanto amor! Gracias a mis amigos por sus relevos y organización para cuidarme y estar a mi lado. Por sus muestras de amor infinitas. Soy muy afortunada de tenerlos en mi vida”, escribió, asegurando que tiene muy presentes las palabras de aliento que le hicieron llegar durante el transcurso de las horas. “Y gracias a todas esas personas por sus mensajes, que poco a poco iré leyendo. Ustedes saben quién son, los amo”, finalizó.

¿Qué dijo Grettell sobre su padecimiento?

En días pasados, Grettell Valdez habló abiertamente de lo que le ocurre. Recordemos que cinco años atrás la intérprete fue diagnosticada con cáncer en uno de sus dedos, el cual por fortuna fue erradicado tras una operación. Sin embargo, la aparición de una verruga la llevó a tomar precauciones, por lo que según cuenta actuó muy a tiempo gracias a la oportuna revisión y diagnóstico de sus médicos. “Sin duda es un proceso que me van a hacer, sí me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer, porque muchas personas se han acercado a mí. Agradezco muchísimo, no tengo cáncer, ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer, hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar…”, dijo en una transmisión en redes.

Así mismo, Grettell contó que tras la cirugía debía seguir ciertos cuidados y recibir determinados tratamientos, entre ellos quimioterapias, por lo que prometió compartir todos los detalles en cuanto eso fuera posible. Entre otras cosas, aseguró que tiene todo a su favor gracias a sus buenos hábitos en el cuidado de su salud, especialmente la alimentación. “Después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir, quimios, cosas que ya les contaré…”. Por otro lado, contó que ha puesto todo de su parte para gozar de buena salud y mantenerse estable. “Estoy cuidando más que nunca mi alimentación, creo que la base de la salud es la alimentación…”, contó.

