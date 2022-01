Ana Bárbara y su cariñoso mensaje a Paula Levy por sus 20 años: ‘Te amo hijita’

A la distancia, este 19 de enero, Ana Bárbara envió una cariñosa felicitación de cumpleaños a Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, con quien tiene una relación muy cercana. Debido a que la cantante fue una figura materna para la joven, le tiene un cariño muy especial, razón por la que ayer le dedicó un lindo mensaje por sus 20 años de edad, una fecha que Paula está festejando en Oaxaca donde, a orillas del mar, festejó dos décadas de vida. Con un videoclip donde compiló las fotos imágenes más lindas al lado de la cumpleañera con quien se reunió en diciembre pasado, pues tanto ella como su hermano José Emilio, pasaron las fiestas decembrinas en Los Ángeles con la cantante.

Ana Bárbara acompañó este material audiovisual con la canción Te metiste, un tema que le dedicó a la joven: “Mi @Paulalevy amada. Flaca, yo sé que sabes que por allá en el año del 2005, como dice esta canción ‘te metiste’ como no queriendo, en mi alma y para siempre y también sabes que desde ese entonces mis deseos para ti (con todo y lo difícil de los tiempos) son que los caminos tanto del destino como los que elijas, estés llenas de luz que iluminen tu vida. Te amo hijita”, se lee en el feed de la cantante con el que consiguió más de 150 mil reproducciones, esta publicación se convirtió en el espacio en el que los seguidores de Ana Bárbara felicitaron a la joven.

Por su parte, Paula sigue celebrando su cumpleaños en unas vacaciones en la playa. Hace unas horas, compartió en sus historias la primera foto tras celebrar su cumpleaños: “Ya tengo 20, ¿qué procede o qué?”, escribió sobre la imagen donde posó divertida, según publicó, el sitio donde está celebrando es Zipolite, un destino que la dejó sin aliento por su belleza natural, según ha estado compartiendo en sus redes sociales donde ayer también publicó el pastel con el que celebró su cumpleaños.

La historia de Ana Bárbara y Paula

Tal como escribió en su post por el cumpleaños de la joven, fue en 2005 cuando Ana Bárbara conoció a Paula y José Emilio de entonces, 3 años y 8 meses, respectivamente, una relación que comenzó cuando ella inició su romance con José María Fernández, El Pirru, quien hacía poco había quedado viudo con los dos pequeños. Hace unas semanas, la cantante le confesó a Yordi Rosado en una entrevista que, en aquel momento, los niños la conquistaron desde el primer momento: “No sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, dijo.

Ana Bárbara recordó que la primera ocasión que vio a Paula la niña, con la simpatía que la caracteriza, fue directa a la hora de saber qué tipo de relación entablarían: “El día que me presenta a Paula, que es un encanto, de tres añitos, me dice: ‘Oye, ¿te puedo decir mamá?”, recordó divertida la cantante, quien no dudó en criar como hijos propios a los hijos de su entonces marido: “Le hablé a mi loquera y le dije: ‘Oye hay una niña, hija del chico con el que salgo, que se fue a la yugular y me quiere decir mamá’. Y me dice: ‘¿Tú qué sientes?’, y respondí: 'Yo, bien bonito que me diga mamá'", recordó. Fue desde entonces que la cantante y Paula comenzaron a construir la relación madre e hija que mantienen hasta el día de hoy.