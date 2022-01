Patricio Borghetti habla de la salud de Grettell Valdez mientras ella ya está hospitalizada

Con una actitud positiva, Grettell Valdez enfrenta este instante, luego de que en días pasados anunciara que se sometería a una cirugía en el dedo, y por la cual le tendrían que remover una parte del mismo. Esta nueva intervención, según explicó, tiene como finalidad extirparle una verruga generada por un virus, el cual podría “transmutar” en el futuro de no tomar medidas pertinentes. Refugiada en la fe y en el amor de los suyos, la actriz se mantiene firme ante esta circunstancia, confiada en que todo saldrá bien. De hecho, recientemente ha publicado una imagen con una intravenosa, la cual hizo suponer a sus fanáticos que, como lo anticipó, ha ingresado al quirófano. Así mismo, ha contado con el respaldo de su ex, Patricio Borghetti, quien habló de la salud de la intérprete, así de cómo se encuentra su hijo Santino, reiterando que le brindará todo el apoyo que sea necesario durante esta etapa.

Sincero, Patricio dio detalles de la conversación que tuvo con Grettell, consciente de que este paso es muy importante para poder evitar cualquier complicación. “No te puedo decir a profundidad, clínicamente, cómo está bien el asunto porque es terminología que no manejo, no domino. Pero hasta donde sé, lo que he hablado con Grettell, con este procedimiento ella estaría fuera de peligro, entonces pues se tiene que hacer. Uno tiene que acatar lo que digan los médicos y ella quiere estar bien y va hasta las últimas consecuencias, como cualquier persona que quiere vivir y le dicen que tiene que hacerse un procedimiento…”, dijo el conductor en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

El argentino también recordó que años atrás, Grettell ya había atravesado por una situación similar, por lo que han tomado esa experiencia como un referente. Recordemos que en aquella ocasión le fue detectado cáncer en el dedo pulgar, por lo que se le realizó con éxito un trasplante. “Hace unos años ella ya pasó por algo similar y se resolvió, entonces basándonos en ese antecedente todos estamos muy tranquilos de que va a salir todo bien…”, dijo Patricio durante la charla, en la que además afirmó no saber con exactitud la fecha en que su ex sería operada.

Lo cierto es que en una reciente transmisión por redes sociales, Grettell afirmó que su intervención estaba a tan solo unos días de ser realizada, algo que habría sido confirmado este 19 de enero, luego de que la actriz publicara en sus historias de Instagram una fotografía de su mano en la que lleva colocada una intravenosa, con la que hizo evidente que ya se encuentra hospitalizada. “De tu mano todo es más fácil, te amo hijo @santinoborghetti”, dijo la protagonista de telenovelas.

¿Cómo se encuentra Santino?

A lo largo de este periodo, Grettell se ha refugiado en su hijo Santino, quien ha permanecido firme y tranquilo ante la circunstancia, según confesó Patricio en otro momento de su charla con Ventaneando. “Santino está muy tranquilo, la verdad, que es lo más importante. Ella también está tranquila, es un procedimiento que se tiene que hacer y tocó así…”, dijo el argentino, que reiteró el respaldo hacia la madre de su hijo. “Pero dentro de todo estamos como manteniendo la calma, apoyándola. Y Santino sabe que todo va a estar bien, que a veces son situaciones que pasan y se resuelven gracias a la medicina, entonces estamos manteniendo la calma…”, agregó. Mientras tanto, los fanáticos de la actriz permanecen pendientes de cualquier noticia, pues ella se ha encargado de ponerlos al tanto de cómo marcha todo a lo largo de estos días.

