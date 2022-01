Acabó la espera, Aracely Arámbula anuncia su regreso a la televisión: 'Extrañé mucho actuar'

A la par de que en el aspecto personal todo guarda equilibrio en la vida de Aracely Arámbula, feliz de ver crecer a sus hijos y de disfrutar de una relación sentimental en privado, en lo profesional las buenas noticias también son parte de su día a día. Esta vez, la actriz dio la sorpresa a sus fanáticos al anunciar su esperado regreso a la televisión, tras un tiempo de mantenerse alejada de la pantalla chica, siendo la segunda temporada de La Doña el proyecto más reciente protagonizado por la intérprete. Sin más preámbulo, la estrella reveló los pormenores de su nueva aventura en el set, dando incluso un vistazo del actor que esta vez será su galán en la ficción, enteramente emocionada por hacer de este inicio de año uno de los más productivos.

Fiel a compartir con sus fanáticos los aspectos más entrañables de su vida, Aracely tomó las redes sociales para anunciar que su vuelta a los foros de grabación se dará por la puerta grande, ahora como parte del elenco de la serie televisiva titulada La Rebelión de las Esposas, la cual será transmitida por la plataforma de streaming Pantaya. “Trabajando con mucho amor para ustedes, aquí les presento a mi marido en La Rebelión de las Esposas, aquí Mauricio y Mónica. Me encanta comenzar el año con este proyecto que me emociona muchísimo…”, escribió en las primeras líneas de la publicación destapando que será el actor Alejandro de la Madrid quien comparta créditos con ella en esta ocasión. Así mismo, ilustró su mensaje con una fotografía en la que aparece posando junto al intérprete.

En su publicación, Aracely manifestó lo mucho que anhelaba este momento, el cual se postergó debido a la situación sanitaria que prevalece en el mundo entero. “Muy agradecida de volver al set después de un largo tiempo de pandemia en el que extrañé mucho actuar y hacer televisión para ustedes, mi #Arafamilia bella…”, escribió en otra parte de su mensaje, agradecida de coincidir una vez más algunos de sus queridos amigos de la industria, con quienes a lo largo del tiempo ha forjado una cercanía basada en la confianza y el profesionalismo.

Un inicio de año con grandes expectativas

Aracely además manifestó lo significativo que ha sido para ella arrancar el año trabajando, y no solo eso, porque en el terreno personal también se siente muy afortunada, así lo dejó ver en su dedicatoria, confiada en que esta nueva serie será del agrado de todo el público televidente. “Amo este comienzo y deseo un 2022 lleno primero que nada de infinita salud y también deseo que esta serie les guste mucho porque la haremos con todo el corazón, dejando parte de nuestra alma como siempre para llegar hasta ustedes y hasta el corazón de su hogar, muy agradecida. Y siempre mi cariño y amor para ustedes. Los amo”, finalizó.

Recordemos que a mediados de junio de 2021, Aracely confesó que había tenido un ofrecimiento para reincorporarse al talento de Televisa, esto al ser invitada por un productor para formar parte de una telenovela. Sin embargo, ese plan no pudo concretarse, y explicó la razón por la cual declinó esta oferta. “Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma, a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela, y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede. Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión, tanto que me preguntan, ya estaría al aire con ustedes, pero son cuestiones que no dependen de uno…”, dijo en aquella ocasión durante una transmisión en vivo en redes sociales.

