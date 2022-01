Mía y Azul, hijas de Juan Soler, lo sorprenden en el foro de ‘Sale el sol’ en su cumpleaños

A sólo unos meses de haberse incorporado como conductor al programa Sale el sol, Juan Soler ya protagonizó uno de los momentos más entrañables del matutino durante la sorpresa que la producción le tenía preparada por su cumpleaños número 56. En un acto sin precedentes, Mía y Azul accedieron a visitarlo en el foro para llevarle un pastel y poder celebrar con él esta fecha tan importante. Sin imaginar que sus hijas estaban detrás de bambalinas, él se dijo muy agradecido de poder pasar este día trabajando: “Soy de 1966, cumplo 56 años estoy feliz de cumplirlos aquí en este programa, estoy muy agradecido con mis compañeros, con el canal, la verdad que tener la oportunidad de festejar tu cumpleaños trabajando es una bendición”, dijo.

Con un pastel decorado como una parrilla asada, la especialidad de Juan, su hija Mía ingresó al foro seguida de su hermana menor Azul, a quien vimos con Borges, la mascota de Soler. Visiblemente conmovido, el cumpleañero agradeció el gesto y el valor de sus hijas, pues no les encantan las cámaras, según confesaron: “Lo amamos muchísimo y que es el mejor papá del mundo”, le dijo su hija mayor Mía. Debido a que Azul es más reservada, Juan Soler pidió leer el mensaje de texto que su hija menor le envió por su cumpleaños: “Papi te amo con todo mi corazón y mucho más. Hoy te voy a dar un abrazo fuertísimo cuando te vea, porque eres mi persona favorita en el mundo, a la que más confianza el tengo”, leyó el actor.

Juan continuó dando lectura al texto de su hija: “Gracias por ser el mejor papá que uno pudo haber pedido, creo que sin ti no sería la niña que soy el día de hoy, estoy muy agradecida de tener un papá que me tenga paciencia y le guste enseñarme cosas nuevas todos los días, te amo con todo mi ser, no me imagino mi vida con otro papá”, finalizó. Mía, la mayor, reveló el plan que hicieron para celebrar al argentino: “Lo vamos a llevar a cenar a su restaurante favorito”, comentó la joven quien reveló que se quiere dedicar a la producción de cine. Juan aseguró que en este cumpleaños se dejará consentir por sus hijas: “Me dijo Mía: ‘Papi, mañana te vas con nosotros, tú tranquilo, nosotros nos encargamos de todo’”, comentó el actor.

Por su parte, durante la visita a Sale el sol, Azul confesó que no le gustan las cámaras y no quiere dedicarse a nada relacionado con el medio del espectáculo y debido a que todavía es muy joven no tiene claro en qué área se quiere desempeñar. Venciendo su timidez, la menor de las hijas de Juan Soler reveló que en su colegio su famosos papá es la sensación: “Todas mis amigas siempre me hablan de mi papá, me dicen: ‘Está guapísimo, que te venga a dejar a mi casa’”, comentó divertida la jovencita. Emocionado por la visita de sus hijas al foro, Juan comentó: “Tengo todo lo que siempre soñé, siempre trabajé mucho por ellos, hoy lo que más pido es mucho tiempo para poder estar con la gente que quiero y dejar de presentarle atención a las cosas que no lo tiene, que son las cosas que se pagan, lo más valioso no tiene precios, eso es lo que realmente quiero”, dijo como deseo de cumpleaños.

Las felicitaciones de su familia y amigos

Además de la visita de sus hijas al foro, Juan también disfrutó de un video que la producción le preparó con varias felicitaciones de su familia en Argentina. Su mamá, su hermano Paco y sus sobrinos le enviaron sus mejores deseos, además, su grupo de amigos, conformado por puro galán de telenovela: Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri y Sebastián Rulli, quienes le enviaron un fuerte abrazo. Desde Miami, Luis Fonsi le dedicó unas palabras y Yordi Rosado también le grabó un lindo mensaje: “Agradezco a la vida el haberte encontrado y hoy festejo tus años, la festejo y la agradezco, como dicen, en esta vida hay que aprovechemos a los que tenemos aquí. Te adoro amigo, en serio, eres uno de los regalos más hermosos que la vida me ha dado”, le dijo Yordi en su mensaje.