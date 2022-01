Cobijada por el amor de su hermana María, Paula Levy celebra su cumpleaños número 20

Desde las primeras horas de este 19 de enero, Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, utilizó su cuenta de Instagram para compartir que está celebrando su cumpleaños número 20, una fecha que según dejó ver en estar red social, festejó con un pastel. También a través de este medio, su hermana mayor, María Levy, le dedicó varias historias en las que compartió una tierna foto de la infancia de Paula. La cumpleañera regresó a nuestro país hace un par de semanas, luego de pasar el Año Nuevo y los primeros días de este 2022 en California con Ana Bárbara con quien tiene una relación como de madre e hija.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Convertida en una guapa joven quien en los últimos meses se ha convertido en la modelo consentida de su hermana María quien se desempeña como fotógrafa desde hace varios años. Paula llega a los 20 años muy contenta de contar el amor de toda su familia, desde su abuelita, Talina Fernández y sus hermanos María y José Emilio, hasta el de Ana Bárbara y de sus tres hijos, uno de ellos, su medio hermano José María. Aunque no dio muchos detalles de cómo se está pasando este cumpleaños, compartió que eligió una playa mexicana para celebrar esta especial fecha, pues no todos los días se cumplen dos décadas de vida.

VER GALERÍA

A través de sus historias en Instagram, la joven compartió una foto en la que aparece un pastel, en forma de corazón con la leyenda: “Paula 20”, al fondo, se aprecia una fogata, el escenario que eligió la cumpleañera para soplar las velitas de su pastel: “20 años en este personaje”, escribió la joven quien añadió: “Dos décadas”. En sus siguientes historias, Paula compartió los posts que le dedicó María en su Instagram donde la vemos derrochando ternura en una foto de cuando era una niña de alrededor de dos años. También publicó un videoclip de Paula, cuando tenía alrededor de 7 años, mostrando sus mejores pasos de baile: “Te amo de más”, escribió María sobre este video.

Su viaje a la nieve

A finales del año pasado, Paula Levy y su hermano José Emilio viajaron a Los Ángeles, California para pasar las fiestas decembrinas con Ana Bárbara. Para despedir el 2021, los hermanos Levy decidieron reunirse con la cantante, quien fungió como figura materna los primeros años de sus vidas: “¡Bienvenida Flaca!”, fue la frase que la intérprete de Bandido utilizó para compartir con sus seguidores la llegada de Paula a Los Ángeles donde disfrutaron de una cena de Navidad preparada por el chef de la familia José Emilio, quien se encargó de cocinar el pavo para todos. Días después, hicieron sus maletas y con sus atuendos más invernales pasaron unos días en la nieve.

VER GALERÍA

Con este viaje, los hermanos Levy, también pudieron celebrar a su hermano José María y a Jerónimo, el hijo menor de Ana Bárbara que celebraron sus cumpleaños en diciembre (Chema el 2 y el pequeño de la familia el 22). Recientemente, la cantante concedió una entrevista a Yordi Rosado donde reveló que la conexión con Paula y José Emilio fue inmediata: “¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, confesó. La cantante reconoció que aunque ya no viven bajo el mismo techo sigue fungiendo un influencia muy maternal en los chicos: “Como mamá, he tenido mis momentos malos, yo sé que les fallo y seguramente Paula tendrá algún día que me diga: ‘Mira esto y esto’, pero eso sí, Flaca, eres un pedazo de mi alma tú, Emilio, María. Me encanta amar a mis hijos”, finalizó.