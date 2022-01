Danilo Carrera confiesa que al igual que Michelle Renaud tuvo Covid, ¿se encontraban juntos?

Meses atrás, Danilo Carrera y Michelle Renaud tomaron la decisión de poner punto final a su romance. Sin embargo, más allá de aquel giro en su vida sentimental, los actores mantienen una estrecha amistad en la que prevalece la confianza. Por tal motivo, en más de una ocasión han compartido vistazos de sus reencuentros, dando pie a los rumores de una posible reconciliación, versiones que han sido aclaradas por ambos anteriormente. Ahora, la noticia de su reciente contagio de Covid-19 ha encendido las alertas entre sus fanáticos, pues según dejó saber el galán ecuatoriano, tanto él como la guapa actriz dieron positivo al mismo tiempo, lo que llevó a concluir que se encontraban juntos al momento de hacer frente a la enfermedad.

Con la amabilidad que lo caracteriza, Danilo concedió una entrevista para hablar de lo que ocurrió, tras haber superado esta situación de salud que por fortuna no pasó a mayores, según reveló al dar detalles de los síntomas que presentó. “En casa guardándonos y fueron esta vez más leves, síntomas más leves pero pues ya se pasó y estamos de regreso trabajando…”, dijo frente a los micrófonos del programa televisivo Hoy. Lo cierto es que el intérprete se mostró muy reservado durante la breve plática que sostuvo, pero feliz de volver al trabajo y entusiasmado por los planes profesionales que tiene en puerta para este año.

A pregunta expresa de la reportera que lo entrevistaba, sobre si Michelle se había contagiado al mismo tiempo que él, Danilo respondió entre risas: “Sí, qué te digo”. De inmediato, la comunicadora quiso saber más detalles de esta situación, como el hecho de que le confirmara si se encontraban juntos al momento en que dieron positivo al virus, cuestionamiento al que el galán de telenovelas hizo frente. “¿Pues tú qué crees? Pues nos contagiamos”, dijo, asumiendo el instante con toda tranquilidad, aunque sin ahondar en los pormenores de cómo fue que los dos pasaron estos días cuidando de su salud.

Por ahora, Danilo tiene más motivos para sentirse feliz, pues a la par de estar recuperado, en días pasados celebró su cumpleaños, lo que representó para él la posibilidad de dar la bienvenida a los cambios y abrazar nuevos proyectos que lo tienen muy entusiasmado, pues ha decretado que este año será muy prolífico para él. “La edad de Cristo, 33. Creo que va a ser un gran año, el mejor de mi vida hasta ahora y creo que la vida, Dios me lo va a dar así y si no pues yo lo voy a hacer así…”, aseguró frente a las cámaras, aprovechando el instante para mostrar el sobre con el guion de una película que él mismo escribió, siendo este su mejor regalo en la celebración de su nueva vuelta al sol.

¿Qué ha dicho de una reconciliación con Michelle?

A raíz de los recientes encuentros que ha mantenido la expareja, los rumores sobre una posible reconciliación han cobrado fuerza, por lo que Danilo no ha escapado de ser cuestionado al respecto, siendo muy sincero al expresar su punto de vista. “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro pero pues no…”, dijo en otro instante al programa televisivo Hoy. En otra de sus charlas, el actor también se refirió al tema de su separación, siendo muy franco al referirse a su sentir. “Una ruptura es triste y duele, pero es parte de la vida y pues eso la hace más interesante. La historia que viví con ella se queda con nosotros…”, dijo a Clase a principios del pasado mes de diciembre.

