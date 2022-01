Silvia Pinal reaparece en redes sociales recuperada y al lado de su hija Alejandra Guzmán

Después de pasar la Navidad y el Año Nuevo hospitalizada tras dar positivo a Covid-19, desde hace un par de semanas Doña Silvia Pinal se recupera en casa, donde hace unos días le concedió una entrevista, vía telefónica, con el programa Ventaneando, en la que dio a conocer que estaba libre del virus. Aunque ya llevaba días en su hogar, la primera actriz no se había podido reencontrar con su hija Alejandra Guzmán quien también se contagió y con quien se pudo reunir recientemente, luego de que la rockera fue dada de alta.

Tras confirmar que ya no tiene Covid, Alejandra corrió a su reencuentro con su mamá con quien posó en una especial foto donde se aprecia a Doña Silvia Pinal con un muy buen semblante: “Mi madre es un roble”, escribió como descripción de esta imagen en la que aparecen abrazadas y ella le está dando un tierno beso en la mejilla a la primera actriz. El post de La Guzmán provocó más de 46 mil likes y varios comentarios resaltando el buen estado de salud que muestra la mamá de la cantante: “¡Qué maravilla!”, escribió la cantante Dulce María sobre esta instantánea.

Alejandra Guzmán aprovechó este post para agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño que le hicieron llegar a su mamá, quien durante su hospitalización también estuvo recibiendo los buenos a la actriz: “Gracias a cada uno de ustedes por sus lindos deseos, toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi madre”, escribió la cantante en uno de los comentarios de esta publicación que representa el gran regreso de doña Silvia a las redes.

La semana pasada, fue la misma Silvia Pinal quien dio detalles de su salud en una charla con Pati Chapoy: “Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr, todo eso”, dijo la actriz. Aprovechó para platicarle a la periodista de espectáculos cómo fue su paso por el nosocomio: “En el hospital, bendito sea Dios, pasó pronto. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y terminó muy bien”, reconoció.

Navidad en el hospital

Fue el pasado 23 de diciembre cuando, en medio de los preparativos de la cena navideña que cada año se realiza en la casa de Doña Silvia Pinal, fue ingresada donde, aunque sólo iba por una revisión con el cardiólogo, tras sentirse mal, descubrieron que la primera actriz tenía Covid, situación por la que Sylvia Pinal, Stephanie Salas y Michelle Salas tuvieron que aislarse y pasar la Navidad en cuarentena, aunque ninguna de las tres se contagió. Quien sí dio positivo fue Alejandra Guzmán quien, antes de saber que su mamá tenía Covid, fue quien se encontraba asistiéndola.