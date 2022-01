Mark Tacher, frente a frente con una de sus ex, revela por qué no quiso casarse El actor se sinceró sobre varios temas de su vida personal, entre ellos los relacionados con el corazón

Hace casi ocho años que Mark Tacher y Cecilia Galliano tomaron la decisión de poner punto final a su historia de amor, a pesar de que hubo un anillo de compromiso de por medio con el que se daba por hecho que ambos llegarían al altar. Sin embargo, la ruptura no dio pie a que la convivencia entre los dos concluyera, pues a pesar del tiempo han mantenido una amistad a prueba de todo. Para muestra, la reciente reunión que sostuvo la expareja, esta vez para grabar un divertido video publicado en el canal de YouTube de la actriz argentina, quien invitó al galán a sincerarse sobre los aspectos más íntimos de su vida, entre ellos los relacionados con los asuntos del corazón, espacio en el que además salieron a la luz algunas confesiones, como el por qué nunca pudieron celebrar esa soñada boda.

Durante la charla, tanto Cecilia como Mark se mostraron sonrientes y abiertos al tocar determinados temas, como cuando la guapa argentina le preguntó a su ex por qué nunca le “había dado un papelito”, refiriéndose a la formalización del matrimonio ante la ley. “Te di el anillo…”, dijo Tacher entre risas, a lo que Cecilia dijo: “Tiene más de una ex, pero yo sí voy a llevar siempre la corona porque soy la ex que más lo aguanté…”, agregó la también presentadora de televisión, quien aseguró que de las cosas que más extraña de sus días como pareja del actor, son las pláticas que solían tener, luego de que este asegurara ser excelente conversador. “Eso es muy importante para que una pareja pueda seguir adelante, para que pueda crecer…”, dijo el intérprete de series como Malverde: El Santo Patrón u Operación Pacífico.

Otro de los puntos que tocaron durante el encuentro fue el de su duradera amistad, un acuerdo que ambos establecieron incluso antes de ser novios. “Yo siempre me acuerdo que me dijiste: ‘Hay que ser amigos, antes de ser pareja’, y nosotros creo que en la pareja que tuvimos sí fuimos amigos…”, apuntó Cecilia, a lo que Mark respondió: “Pues mira cómo siguió esa amistad…”. Así mismo, Tacher se mostró muy sincero al hacer un balance de sus vivencias, asumiendo todo con madurez. “Uno tiene que vivir experiencias, equivocarse y aprender de ellas…”, comentó.

Su postura con respecto al matrimonio

Si bien Mark ha estado casado en dos ocasiones, la más reciente con la actriz Cynthia Alesco, el actor habló del instante en que asumió con seguridad la idea de lo que para él es el matrimonio, luego de que en su pasada experiencia sentimental ocurrieran una serie de sucesos que lo llevaron a reflexionar. “Fue muy chistoso porque creo que fue un momento donde sí se me juntaron muchas cosas, la crisis donde se me muere mi papá, pierdo mi trabajo en Televisa, muchas incertidumbres que de repente yo tenía ciertos planes y entonces todos esos planes se vienen abajo…”, confesó. “Fue un momento donde dije: ‘Sí, si quiero eso, una familia tradicional’. No, no estás hecho para eso. Y si no estás hecho para eso uno tiene que entenderse y saberse y conocerse y decir: ‘No lo hagas’…”.

En otro momento, Mark fue cuestionado por Cecilia sobre si tiene deseos de convertirse en padre, a lo que él respondió con toda sinceridad, asegurando que eso nunca ha sido una prioridad para él, al menos así lo recuerda desde que era muy joven. “Nunca dije: ‘Me quiero casar y tener hijos’, en mi vida yo dije, y no me acuerdo…”. Al ser enfática en su pregunta, el actor añadió: “No me queda pendiente (ser papá), no voy a serlo… si yo tuviera un hijo ahorita, que le llevara yo 45 años…”, dijo.

