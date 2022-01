Tras el último adiós de Bob Saget, una actriz de Full House se compromete

Después de que el pasado viernes, 14 de enero, el elenco de Full House se reunió en el funeral del actor Bob Saget, celebrado en Los Ángeles, California, la actriz Jodie Sweetin, quien daba vida a la hija más rebelde de la serie, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una noticia que, sin duda, se ha convertido en un bálsamo de alegría, ante el duelo por la partida de su querido papá en la ficción: se ha comprometido. A través de su cuenta de Instagram, medio por el cuál despidió a su querido amigo, ahora, la actriz compartió con sus seguidores esta noticia con la que la sorprendió su novia, a sólo dos días de celebrar su cumpleaños número 40, el próximo 19 de enero.

Emocionada por la propuesta de matrimonio que le hizo su novio Mescal Wasilewski, la actriz acompañó una tierna foto al lado de su prometido, en el que ella está presumiendo el espectacular anillo de compromiso que porta desde este 17 de enero, de un verso de la escritora Maya Angelou: “En todo el mundo no hay corazón para mí como el tuyo. En todo el mundo no hay amor por ti, como el mío”, se lee en la primera parte del post. Jodie agregó en este post unas líneas dedicadas a su próximo marido: “Te amo Mescal, por siempre. Tú eres mi persona. No puedo esperar a ver la vida que viene por delante para nosotros. Por nosotros y nuestra vida de aventuras juntos”, se lee en su feed.

Tras comprometerse, la actriz reconoció que su nueva edad le provoca mucha emoción: “Creo que realmente me va a gustar cumplir 40”, se lee en la parte final de su mensaje con el que ha provocado más de 280 mil likes. Además de este post en su feed, Jodie compartió una imagen de su historia en la que dejó ver a detalle la pieza que su novio eligió para pedirle matrimonio, un anillo, en forma de gota, decorado con pequeños diamantes alrededor y uno grande al centro: “Este anillo me quita el aliento. Impresionante, mi amor”, escribió sobre la imagen.

El adiós de Jodie a Bob

Aunque ahora vive uno de sus momentos más felices de toda su vida, la semana pasada, Jodie, como el resto del elenco de Full House se enfrentaron a la dolorosa partida de Bob Saget quien, más que un compañero de trabajo, se convirtió en un amigo incondicional. A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió una conmovedora imagen del último reencuentro del elenco para despedir a Bob: “No hay suficientes palabras para expresar lo que estoy sintiendo hoy. Tampoco soy lo suficientemente grande como para capturar ni siquiera una porción de quién era él. Una cosa que sí sé es que nunca perdíamos la oportunidad de decirnos te amo. Cada vez que hablábamos había al menos 3 o 4 intercambios al final de una conversación, ya fuera un mensaje de texto, una llamada telefónica o en persona. Y por lo general tenía que tener la última palabra: ‘Te amo más’”, se lee en su feed.

La joven continuó resaltando la personalidad bondadosa de quien fue su papá en la ficción por toda su infancia: “Bob era un ser humano que podía volverte loco a veces y él lo sabía, pero que era tan genuino que ni siquiera podías frustrarte. Alguien que también llamaría y se disculparía profundamente durante al menos 15 minutos si pensara que puede haber dicho algo que no debería haber dicho p pensó que tal vez había llevado una broma demasiado lejos. Era un espíritu genuinamente amable que sobrevivió a mucho en su vida y era más más feliz cuando ayudaba a los demás. Siempre dije, ‘eres el mejor papá de la televisión’ y sí lo fue. Te extrañaré Bob. Me aseguraré de contar un chiste inapropiado en tu funeral. En tu honor. Sé que hubieras querido eso”, finalizó la actriz.