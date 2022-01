Adamari López revela por qué estuvo hospitalizada tras dar positivo a Covid

Tan abierta a compartir lo que ocurre en su entorno personal, Adamari López puso al tanto a sus fanáticos en días pasados, al revelar que dio positivo a Covid-19, por lo que de inmediato acató las medidas para poder evitar cualquier contratiempo. Debido a esta situación, la conductora de televisión anunció que se internó en un hospital en donde recibió la atención más adecuada por parte del equipo médico, lo que resultó favorable para ella. De hecho, la actriz explicó la principal razón detrás de esta decisión, luego de que en 2018 atravesara por un problema de salud a raíz de una influenza, algo que la alertó a actuar con inmediatez tras percibir algunos síntomas similares a los de aquella ocasión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de sus redes sociales que Adamari se sinceró con sus seguidores, dando detalle de los procedimientos que ha seguido desde que le fuera confirmado su positivo al virus. Por fortuna, ya se encuentra en casa y desde ahí compartió su propia experiencia. “Han pasado varios días desde que salió positiva la prueba del Covid. Yo, como recuerdan, lo confundí como si fuera un catarro muy malo. Tomando las medidas de precaución necesarias, hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estadio bastante difícil, y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos, tomamos la decisión de entrar al hospital…”, dijo.

Adamari también confirmó que ya se encuentra en casa, pendiente de la evolución de la enfermedad, y aunque ya se siente mejor gracias a los tratamientos, todavía sigue dando positivo a las pruebas de Covid-19. “Hoy ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor, no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. No que no tenga, pero tengo muchísimo menos de lo que tenía antes. Ya me vine a la casa, aun sigo positiva del Covid-19, según las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estive tres días y ya me siento mejor…”, señaló la también actriz, que además agregó que para estar segura de su situación de salud, necesita realizarse dos pruebas que arrojen resultado negativo.

VER GALERÍA

En otra parte de su video, Adamari incluyó la grabación que hizo desde el hospital, mostrándose en la camilla al recibir la atención médica que requería y con una intravenosa. Así mismo, agradeció por todo el apoyo recibido desde que anunció su contagio. “Gracias siempre por su apoyo y su cariño y muchas bendiciones para todos… agradezco mucho sus buenos deseos”, dijo la boricua, que además expresó su deseo por volver a incorporarse a sus actividades cotidianas, como la conducción del matutino Hoy día, de la cadena Telemundo.

¿Cómo se encuentra su hija Alaïa?

En el clip, Adamari también habló del estado de salud de su hija Alaïa, luego de que la niña diera positivo al virus en días anteriores. Así mismo, explicó cómo pudo haberse dado el contagio en su familia. “Alaïta está bien, ella, entiendo yo, que fue quien me pegó el Covid-19 a mí. Entendemos o creemos que ella lo pudo haber agarrado en alguna de las actividades o escolares que ella hace o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito…”, señaló la presentadora, quien se dejó ver con un buen semblante y enteramente optimista ante la circunstancia.

VER GALERÍA