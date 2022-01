Fernanda Castillo da a conocer que dio positivo a Covid-19

Después de varios días enferma, presentando síntomas que apuntaban a una gripe, Fernanda Castillo, quien ya había descartado tener Covid-19 en dos ocasiones, con varias pruebas de antígenos, confirmó esta tarde a través de su cuenta de Instagram que dio positivo al virus. Debido a que las últimas semanas había estado en casa con su prometido, Erik Hayser, y el pequeño Liam, se han sometido a una prueba PCR, para saber sí también se contagiaron, hay una probabilidad muy alta de que también se hayan contagiado debido a que los dos tuvieron síntomas; sin embargo, de acuerdo con lo que publicó Fernanda hoy todos en casa están muy recuperados.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de varias historias en Instagram, Fernanda Castillo compartió con sus seguidores en Instagram qué ocurrió con las dos primeras pruebas que se realizó y salieron negativas: “Hola, he estado un poco ausente porque, resultó que tenía Covid, en las últimas pruebas que nos hicieron salí positiva y un poco, como todos en la familia tuvimos síntomas nos aislamos y entendimos que, aunque hayamos salido negativos en muchas de antígenos, seguramente estábamos positivos”, comentó Fernanda en una de sus historias de Instagram donde ha estado compartiendo detalles de su estado de salud, pues desde hace un par de semanas, ella y su familia habían estado lidiando con los síntomas sin saber que era Covid.

VER GALERÍA

Fernanda reveló que esta tarde se realizaron otras pruebas de PCR para saber si ya están libres del virus, debido a que ya se sienten mucho mejor y los síntomas desaparecieron: “Hoy nos hicimos unas nuevas pruebas para ver si ya salimos adelante, porque ya no tenemos síntomas, estamos todos bien, pero creo que es muy importante esta información que no está saliendo esta variante en las pruebas de antígenos y hay que seguirnos cuidando y cuidando a los demás”, explicó. La actriz exhortó a sus seguidores a no bajar la guardia y continúan con los cuidados: “Para toda la gente que de repente tiene síntomas y se hacen una de antígeno y sale negativa, no está saliendo mucho esta variante en las pruebas de antígenos, asegúrense y hagan una de PCR”, recomendó.

La familia se recupera en casa

Fue el pasado 7 de enero que Fernanda Castillo dio detalles de su estado de salud y el de su familia, luego de arrancar el año sintiéndose mal: “Estamos enfermitos en esta casa a full, los 3”, explicó refiriéndose a Erik, Liam y ella. En aquella ocasión, luego de realizarse una prueba de antígenos y salir negativa, descartó que se tratara del virus: “No, no es Covid. Lo creímos. Siete pruebas negativas después, resulta que hay más virus”, explicó. Incluso compartió su diagnóstico: “Que dice el doctor que he de estar rejuveneciendo porque tengo una enfermedad de niños: anginas”, dijo acerca de lo que le había dicho el médico.

VER GALERÍA

A pesar de que Fernanda y Erik se sentían mal, los Reyes Magos sí llegaron para sorprender al pequeño Liam quien, en diciembre pasado celebró su primer año de vida: “Los Reyes se enfermaron en esta casa, pero Liam tiene a sus tres hadas madrinas… son unas reinas”, escribió agradeciéndole a las encargadas de hacerle llegar al niño sus obsequios. Más tarde, Fernanda compartió una foto de su hijo muy entretenido: “Llegó su regalo de Reyes. Tenía tantas ganas de darle estos juguetes para desarrollar su motricidad, su balance y su autonomía”, escribió Fernanda en una de sus historias.