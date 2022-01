Omar Chaparro de la participación de su hija en Rebelde: 'Nunca recibió ningún tipo de apoyo'

El reciente estreno de la serie televisiva Rebelde, que se transmite por la plataforma Netflix, destapó las sorpresas de su elenco juvenil, en el que destaca el nombre de Andrea Chaparro, quien es hija de Omar Chaparro. Ante el reciente logro de la joven, su padre se ha expresado con total orgullo, pues reconoce que pudo ser aceptada dentro del proyecto gracias a su talento y a sus propios méritos, dando lo mejor de sí misma para hacer de esta experiencia una de las más grandes en su naciente carrera como actriz. Así mismo, el comediante y también actor reveló qué opina de las escenas fuertes que pueda protagonizar la chica, que ha dado muestra de ser toda una profesional a la hora de aparecer frente a las cámaras.

De lo más sincero, Omar relató cómo fue que inició la aventura de Andrea ante su deseo de formar parte del elenco de la nueva versión de Rebelde, por lo que desde el principio le dejó muy claro que todo dependía de ella. Sin embargo, siempre se mantuvo a su lado durante el proceso. “Con RBD estábamos en Los Ángeles y ella solamente me pidió: ‘¿Me llevas a México al casting?’. Y le dije: ‘Ok, yo te llevo a México, pero tú solita vas y haces tu audición’. Y me acuerdo que tenía que cantar una canción, le dieron una canción para que se la aprendiera pero no le gustaba y no se la aprendía, le dije: ‘¿Ya ensayaste tu canción?’, (me dice): ‘Es que no me gusta’…”, confesó el intérprete en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

Omar ahondó en los detalles de aquel momento, recordando que gracias al talento e ingenio que definen la personalidad de Andrea, pudo ella conseguir el papel en la historia, pues de manera muy orgánica tomó la decisión de sorprender con sus habilidades musicales. “Se fue así sin ensayar la canción y resulta que empezó a agarrar la guitarra y empezó a improvisar una canción con todo lo que estaba pasando alrededor… y los empezó a hacer reír con la canción que ella estaba improvisando y se quedó con el papel…”, aseguró el también cantante, quien con toda firmeza agregó: “Pero me encanta que siempre fue ella, nunca recibió ningún tipo de apoyo de su servidor. Quiero que les cueste, me da gusto...”, dijo.

¿Qué opina de las escenas románticas de su hija en Rebelde?

A lo largo de la historia, Andrea Chaparro realiza algunas escenas románticas junto a Sergio Mayer Mori, instantes que han llamado la atención de los fanáticos. Por supuesto, el actor fue cuestionado sobre cómo asume esta situación, al ser testigo de las características que dan forma al personaje de su hija, revelando si esto de alguna manera lo escandaliza. “Cómo se va a escandalizar uno, pero al mismo tiempo dices: ‘Oye, mi hija esta ahí’. Cuando le toque hacer una escena fuerte no quiero ver, quiero adelantarle…”, señaló con su característico sentido del humor, aunque plenamente consciente de lo que implica el trabajo de un actor, pues esto representa crecimiento a nivel profesional. “Pero al mismo tiempo pues la dejo que abra sus alas y que vuele…”, añadió.

El éxito que ha alcanzado la nueva versión de Rebelde ha sido tal, que los fanáticos de esta producción podrán disfrutar de una segunda temporada, así lo confirmó el elenco en días pasados durante la realización de un evento. “¡Vamos a tener segunda temporada!”, dijo el actor Franco Masini frente al público reunido en la presentación llevada a cabo este 9 de enero. Por si fuera poco, Andrea tomó la palabra para dar otra sorpresa. “Tal vez les vamos a spoilear a alguien que va a ser parte de nuestra gran familia en la siguiente temporada, aquí está Saak”, dijo.

