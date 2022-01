A punto de convertirse en mamá, Irán Castillo se despide de su telenovela

A poco tiempo de que nazca su bebé, Irán Castillo ha cerrado un importante ciclo profesional, tras finalizar la telenovela titulada S.O.S Me Estoy Enamorando, y en la que compartió créditos con Daniel Arenas. Precisamente, este fue un proyecto de gran relevancia para la actriz, no solo porque después de 18 años tuvo la oportunidad de volver a ser protagonista en la televisión mexicana, sino también porque durante las grabaciones recibió la noticia de su embarazo, el de su primer hijo en común con su prometido, Pepe Ramos. Contando los días para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia, la actriz se despidió con un mensaje de su reciente aventura en los foros, orgullosa de su etapa en el exitoso melodrama en el que interpretó el papel de Sofía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con mucha emoción, Irán dio a conocer un mensaje a través de sus redes sociales, espacio en el que sus fanáticos celebraron con ella este momento tan entrañable, feliz de haber recibido todo el cariño del público televidente. “Y este proyecto tan lindo llega a su final. Gracias a todos los que estuvieron siguiendo la novela, acompañándonos con su cariño, sus risas, sus lágrimas, sus emociones al seguir esta historia…”, dijo la actriz en las primeras líneas de la publicación que ilustró con una fotografía en la que aparece vestida de novia junto a Daniel Arenas, quien fue su galán en la ficción.

Para Irán, la dicha de ser parte de este melodrama fue mayor debido a que tuvo las mejores atenciones por parte del equipo que trabajó en la realización de la historia, como lo fue su productora, Lucero Suárez, quien confió en ella desde el primer instante y la apoyó en todo momento, sobre todo cuando dio a conocer la noticia de su embarazo. “¡Gracias a @lucerosuarezsitges por darme este personaje tan bonito! ¡Gracias a los directores que hicieron un trabajo maravilloso! ¡Y me cuidaron tanto! ¡Los quiero mucho! @juanpblanco. ¡A mis compañeros actores que también hicieron un trabajo estupendo y me llenaron de cariño y apoyo!”, agregó la estrella, que con este papel además regresó por la puerta grande a Televisa, empresa en la que forjó su carrera sobre los escenarios hace ya varios años.

VER GALERÍA

En su agradecimiento, Irán hizo una mención especial a Arenas, con quien conformó una de las parejas favoritas de la pantalla chica, pues la química fue notoria en todo momento. “Gracias @danarenas por interpretar a Alberto lleno de ternura y de amor. ¡Trabajar contigo fue muy lindo y divertido!”, dijo la intérprete que además mostró su cariño por los actores Leonardo Herrera y Yolanda Ventura, quienes fueron integrantes de esta familia televisiva. “¡Gracias @sofiavanni por cuidarme también y estar al pendiente de mí y de mi bebé! ¡Los amo a todos y les deseo puros éxitos, amor, salud, bendiciones para todo su camino! Gracias! ¡Gracias, gracias!”, finalizó.

La sorpresa de su embarazo

Recientemente, Irán Castillo abrió su corazón para relatar cómo fue que se enteró de su embarazo, a pesar de los pocos pronósticos que hubo en su momento cuando ella y su prometido contemplaron esta idea. “Empecé la telenovela y el primer mes todo súper bien, el segundo mes, me empecé a sentir medio mal y yo dije: ‘Tal vez tengo Covid, otra vez’, porque ya me dio Covid, pero me hacía la prueba y nada. El tercer mes me vacuné, me seguía sintiendo súper mal y dije: ‘Yo creo que me cayó mal la vacuna’. Me empezó a doler mucho el estómago, náuseas y ya saben, yo seguía con ¿qué tengo?, seguramente tengo algo muy malo en mi estómago. Hasta que Pepe me dijo: ‘¿Hace cuánto que no te baja, mi amor?’, entonces ya nos hicimos la prueba, casera y salió positiva. Yo estaba un poco en shock”, contó divertida en una transmisión en sus redes sociales, en la que su futuro esposo también participó.

VER GALERÍA