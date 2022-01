Dulce María sobre la llegada de su hija María Paula: ‘Yo siempre soñaba con tener una niña’

A un año de su debut como mamá, Dulce María se reencontró con grandes amigas de la infancia en el programa de Youtube, Pinky Promise, conducido por su excompañera en Jeans, Karla Díaz. Hace unos días, la cantante acudió a esta emisión de la mano de otra de sus grandes amigas, Zoraida Gómez, con quien compartió créditos en Rebelde y quien también se convirtió en mamá el año pasado. Durante la amena charla que tuvieron las actrices que se conocieron en la infancia, cuando las tres solían acudir a casting de comerciales, Dulce abrió su corazón a sus amigas y habló de cómo le cambió la vida la maternidad, pues uno de sus grandes deseos siempre fue tener una hija, un sueño que se convirtió en realidad en diciembre del 2020, cuando llegó al mundo María Paula, su primogénita.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como parte de las dinámicas que Karlita prepara para sus invitados, está el responder preguntas del público, que cuestionaron a Dulce sobre cómo fue la llegada de su bebé: “Me cambió la vida por completo, como muchos saben, yo siempre soñaba con tener una niña, porque aparte eso no se planea, eso te lo manda Dios, lo que debe ser, lo que tiene que llegar y llegó a darme fuerza, a darme un mensaje de que yo tenía que seguir, porque yo tenía mucho, mucho miedo por la pandemia, la pasé muy duro en el embarazo y en la pandemia. Para mí María Paula era como mi motor, mi fuerza, como que yo sabía que ella venía, bueno, para mí es como que somos almas que teníamos que reencontrarnos”, explicó visiblemente emocionada.

VER GALERÍA

Dulce continuó contando cómo a pesar del medio que le provocó estar en la dulce espera de su hija en medio de la pandemia, saber que María Paula estaba por llegar la llenó de fortaleza: “Para mí era esa ilusión de yo tengo que estar fuerte, así como, si necesita dar la vida por esto tengo qué hacerlo, entonces, para mí era ese motivo y cuando llegó, son miles de emociones, pero es un nuevo significado y tus prioridades cambian y sí, es mucho cansancio, pero al mismo tiempo es algo hermoso, la luz más grande y el amor más grande que he conocido”, reconoció la cantante quien en varias entrevistas, ha revelado que su mayor éxito en la vida ha sido convertirse en mamá de María Paula.

Hace un par de semanas, durante una charla con Yordi Rosado, Dulce no pudo evitar las lágrimas al explicar lo importante que ha sido para ella convertirse en mamá: “Mi éxito más grande es ver a mi bebé sonreír y saber que tengo a alguien con quien compartir todo. La gente no sabe que es lo más grande, porque después de cantar ante millones y millones de personas yo me sentía sola y decía: ‘¿Cuándo voy a encontrar a esa persona?’, entonces para mí es muy importante y por eso tomo las decisiones que tomo ahora”, dijo visiblemente emocionada. En aquella conversación, Dulce recordó que su deseo de ser mamá viene desde la infancia: “Es uno de mis sueños que eran reales, no impuestos, que estoy realizando, le doy gracias a la vida que lo estoy pudiendo hacer”, reconoció.

VER GALERÍA

¿Habrá gira con RBD?

Durante su asistencia a Pinky Promise, además de la maternidad, Dulce habló de un tema que a todos sus fans les interesa: ¿Regresa RDB? El año antepasado, mucho se habló de su ausencia en el reencuentro que realizaron sus excompañeros, una reunió que podría repetirse este 2022 donde sí participará: “Les voy a decir lo que sé. No sé si va a ver gira como tal, sí queremos hacer algo juntos a mí me encantaría, más que no pude estar en la pasada, pero me encantaría, sólo que una gira como tal a como está el mundo, la pandemia, etcétera, etcétera, yo no sé, si se hace una gira, yo no sé si estaría en todas las fechas. Si se hiciera una gira, seguramente yo estaría sólo en algunas”, le contó a Karla Díaz y a Zoraida Gómez.