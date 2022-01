¿Quién es el nuevo galán de Claudia Martín?

Después de un 2021 muy retador, Claudia Martín está disfrutando al máximo de este inicio de año, además de su protagónico en el remake de Los ricos también lloran, donde dará vida a Mariana Villareal, la actriz también ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y tras su divorcio con el productor Andrés Tovar, ha comenzado una relación amorosa, noticia que ella misma compartió en su cuenta de Instagram este fin de semana, cuando compartió la primera foto al lado de su nuevo galán. Para sorpresa de los seguidores de Claudia, su novio no es ningún desconocido, pues se trata de otro histrión que, además de amor, comparte profesión con Martín quien se encuentra muy feliz con esta relación que, al parecer, acaba de comenzar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Este fin de semana, la actriz quiso compartir con sus seguidores la identidad del hombre que le ha regresado la sonrisa, se trata nada más y nada menos que del actor Hugo Catalán, a quien recientemente vimos en el Juego de las llaves. “Contigo”, fue la palabra que Claudia eligió para postear una instantánea en la que aparecen abrazados, mientras la actriz le da un tierno beso en la mejilla a su novio quien complementó la publicación de su novia escribiendo “todo”, haciendo referencia al gran amor que están viviendo en este romance, convirtiéndolos en la gran pareja sorpresa de este 2022. Por su parte, el actor también utilizó esta misma imagen para compartirla en su perfil donde escribió: “Un día me crucé con la mirada de un ángel”, frase que la actriz respondió con un: “Todo contigo”.

VER GALERÍA

Aunque no han dado detalles de cómo surgió el amor entre ellos, Claudia y Hugo han comenzado a intercambiar románticos mensajes en redes sociales donde, los últimos días han estado reaccionando a todas las publicaciones del otro. Por ejemplo, este sábado, la actriz compartió de una foto de ella caracterizada de su personaje en Los ricos también lloran: “Holi, aquí los saluda Mariana Villareal, que tengan lindo sábado”, escribió en su Instagram donde su novio le respondió: “Hermosa Mariana”. Por lo que ha dejado ver Claudia, el flechazo se dio recientemente: “Iniciando el año de la mejor manera posible contigo”, le escribió en una de las fotos que el actor publicó el pasado 6 de enero.

Aunque Mariana recientemente he estado comentando las fotos de su novio, parece que Hugo Catalán comenzó con los coqueteos desde hace un par de meses. En el Instagram de la actriz hay comentarios del histrión desde finales de noviembre, de hecho, ya desde aquella fecha había hecho evidente su interés por la actriz con frases como “Me encantas”, “Criatura celestial” o “Diosa”, son algunos de los comentarios que el actor ha ido dejando en las fotos de la actriz quien poco a poco se fue dejando enamorar. A principios de enero, ella compartió una foto, captada en su natal Oaxaca que acompañó de la frase: “¿Alguien gusta un cafecito de olla?”, imagen que Hugo respondió con un: “Invítame uno”, haciendo evidente su interés por la actriz con quien ya comenzó una relación y ambos lucen felices.

VER GALERÍA

Claudia, más fuerte que nunca

Recordemos que el 2021 fue un año muy complicado para Claudia Martín quien tuvo que enfrentar un comentado divorcio con el productor Andrés Tovar. Recientemente, la actriz concedió una entrevista a TvyNovelas, en la que hizo una importante reflexión sobre los momentos difíciles que enfrentó tras su separación: “Descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije: ‘De aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y como persona’, y eso hice, no me detuve”, confesó.