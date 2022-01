'Gracias por sus oraciones', Grettell Valdez aclara detalles sobre su próxima cirugía

Con la mejor actitud, Grettell Valdez asume este instante, a tan solo unos días de someterse a una cirugía en el dedo, con la finalidad de retirarle una verruga causada por un virus, esto para evitar cualquier complicación en el futuro. Recordemos que años atrás le fue realizada una intervención en esta parte de su cuerpo, por lo que a partir de ese instante ha permanecido muy pendiente de su salud. Ante el interés y preocupación que generó esta noticia que ella misma dio a conocer, ha tomado la decisión de aclarar los detalles en torno al procedimiento, pues muchos comentaron que esta situación podría tratarse nuevamente de un cáncer, por lo que la actriz descartó estas versiones y habló de lo que realmente ocurre.

Fiel a mantener la cercanía con sus fanáticos, Grettell hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, visiblemente tranquila y enteramente dispuesta a explicar con puntualidad lo relacionado con su padecimiento, poniendo punto final a las versiones equivocadas. “Sin duda es un proceso que me van a hacer, sí me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer, porque muchas personas se han acercado a mí. Agradezco muchísimo, no tengo cáncer, ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer, hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar…”, dijo.

Grettell también se mostró confiada en que todo marchará por buen camino, a tan solo unos días de ser intervenida. Eso sí, en estos instantes, debido a la situación sanitaria, ha extremado precauciones, por lo que se encuentra aislada en su domicilio. “La semana que entra entro a cirugía, les pido que recen mucho por mí. Ahorita estoy tratando de estar tranquila, de mantenerme en casa, de cuidarme, porque obviamente no me puedo arriesgar a contagiarme de este virus que está tan fuerte, para poder llegar sana a quirófano. Estoy de la mano de mi doctora, Patricia Restrepo, que me va a ayudar para arrancar y entrar al quirófano pues bien, porque obviamente es un proceso el que voy a llevar…”, dijo.

Tendrá que recibir quimioterapias

Dada la circunstancia, Grettell deberá continuar con un tratamiento postoperatorio que incluye quimioterapias, así lo reveló durante la transmisión en vivo, asegurando que próximamente hablará de eso en otro video. “Después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir, quimios, cosas que ya les contaré…”. Por otro lado, contó que ha puesto todo de su parte para gozar de buena salud y mantenerse estable. “Estoy cuidando más que nunca mi alimentación, creo que la base de la salud es la alimentación…”, dijo.

En el live, y conmovida hasta las laágrimas, la protagonista de telenovelas expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido tras compartir esta noticia, la cual acaparó toda la atención tanto de sus seguidores así como de sus más cercanos. “Voy a estar muy bien. Gracias por sus oraciones, gracias porque sí, de repente uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes, tanto mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de todo esto, pero voy a estar bien, se va a erradicar todo esto, vamos a dejarlo en el pasado y estoy en muy buenas manos…”. Finalmente, lamentó la manera en que diversos medios han hecho eco de la noticia, reiterando que todo se encuentra bajo control.

