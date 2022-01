En medio de la polémica, MasterChef México se queda sin otro de sus famosos jueces

Después del éxito que tuvo la primera edición de MasterChef Celebrity en nuestro país, el programa más famoso de cocina vuelve a acaparar los titulares, esta ocasión, por la repentina decisión de la salida de uno de sus jueces. Ayer por la tarde, la noticia de que el reconocido chef Adrián Herrera quedaría fuera de la próxima edición junior del programa (que conducirá Tatiana) causó revuelo en redes sociales, medio en el que el regiomontano reaccionó confirmando que ya no participará en la emisión que lo catapultó a la fama nacional e internacional, pues próximamente estrenará en Estados Unidos la versión Latina de este mismo proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, el chef Herrera confesó que se enteró de su salida a través de los medios de comunicación y aseguró que los directivos de TVAzteca no le notificaron esta decisión: “Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón por qué de esto”, se lee en la primera parte de este texto que acompañó de un par de imágenes relacionadas con este exitoso proyecto televisivo: el primero, una foto del famoso reloj de la cocina de MasterChef, roto, y la segunda es el tatuaje del logo de MasterChef que lleva en el brazo.

El chef lamentó la manera en la que se tuvo que enterar de su salida de uno de los proyectos más importantes de su carrera gastronómica: “Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que, después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto, no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas. Sin problema: aquí sigo y nos seguiremos viendo a través de mis redes sociales y de mis proyectos editoriales, de mis restaurantes”, escribió en otra parte de su texto el chef Herrera.

El famoso juez, reconocido por su humor negro y su especial forma de comunicarle sus observaciones de los concursantes de MasterChef, dio a conocer que su salida de la emisión no lo alejará de la televisión y aprovechó para anunciar el programa que está por estrenar en este mismo formato: “Por supuesto, en MasterChef Latinos, que ya pronto se estrenará en los Estados Unidos. Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef, enorme, que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa, pero que fueron esenciales para su éxito”, escribió a la producción de la emisión.

El adiós del chef Herrera

Con la misma filosofía de vida que ha presentado en el programa, el chef Herrera se despidió de este programa que le dejó una experiencia invaluable y que, de alguna manera, cambió su vida: “Mire, a todos se nos acabe el tiempo, por alguna razón y otra y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra”, escribió en la parte final de su texto que firmó con la frase: “¡Nos seguimos viendo!”. Cabe destacar que el chef, Adrián Herrera perteneció a este programa desde el inicio, tiempo en el que compartió con el chef Benito Molina y Anette Michel, quienes en las últimas temporadas también quedaron fuera de la emisión.