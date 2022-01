¿Cómo le cayó? Eugenio Derbez revela que ya conoció al novio de Aislinn Derbez

El pasado diciembre, Aislinn Derbez utilizó sus redes sociales para dar a conocer su relación amorosa con Jonathan Kubben. Como era de esperarse, la prensa tenía curiosidad por conocer cómo lo habían recibido en el clan Derbez donde ya vimos convivir al influencer quien, hace unos días, se reencontró con su novia en la Ciudad de México, donde también se reunió con la familia de la actriz al completo. Tras verlo convivir con el papá de Aislinn, los medios de comunicación le preguntaron a Eugenio Derbez cómo le había caído el novio de su hija. Jonathan no sólo conoció a su suegro, también tuvo la oportunidad de convivir con sus cuñados Vadhir y José Eduardo con quienes incluso jugó tenis.

Siempre respetuoso de la vida de sus hijos, Eugenio se mostró muy contento con el noviazgo de Aislinn: “Ay, maravillosa”, contestó durante una entrevista para Univisión, cuando le preguntaron cómo iba la relación de su hija mayor. El cineasta se encontró con la prensa a su llegada al Aeropuerto de nuestra ciudad donde reconoció que Jonatahan Kubben le dio una gran impresión: “Me cayó muy bien, es un buen muchacho”, comentó. Como suele ocurrir durante sus entrevistas, aprovechó para mostrar su lado cómico y bromeó al asegurar que, a pesar de que fue bien recibido por la familia, el filtro no ha terminado: “Lo estaremos monitoreando muy de cerca”, dijo en tono de broma, una respuesta que provocó la risa de los reporteros presentar.

Tal como se lo confirmó a la prensa, ya conoció a Jonathan, de hecho, la convivencia fue muy extensa, hasta les dio tiempo de hacer equipo de un juego de tenis en el que Eugenio y Jonathan se enfrentaron a José Eduardo y Vadhir. Fue la propia Aislinn Derbez quien, hace unos días, compartió en su cuenta de Instagram varias historias en las que dejó ver a su novio y su papá mostrando sus dotes como tenistas. Gracias a estas publicaciones comprobamos que el influencer fue recibido con los brazos abiertos, en esta reunión, también vimos a Alessandra Rosaldo quien, mientras ellos jugaban, tomó una siesta. Kailani y Aitana Derbez, las integrantes más jóvenes de esta familia, también fueron parte de esta divertida tarde familiar.

Vadhir era el único de la familia que ya había convivido con Jonathan, fue el verano pasado cuando la pareja y el actor viajaron a Guatemala, donde el actor y el influencer escalaron para acercarse a un volcán activo, una aventura que el hijo de Eugenio Derbez compartió en su canal de Youtube, donde dejó ver la gran relación que tiene con el novio de su hermana. En este nuevo encuentro, los vimos jugando ajedrez, una partida en la que Vadhir no puedo vencer a Kubben, un momento que Aislinn compartió en sus historias, donde su hermano bromeó sobre el título que tiene su relación: “Ya no me cae bien tu como le llames”, comentó tras reconocer su derrota, mientras Jonathan y Aislinn no paraban de reír.

Confirman su relación

Fue en abril pasado cuando Aislinn Derbez y Jonathan Kubben comenzaron a dejarse ver juntos; sin embargo, esperaron hasta casi finalizar el 2021 para confirmar su relación amorosa. Por separado, la actriz y el influencer, compartieron en sus perfiles de Instagram, una romántica imagen que acompañaban de un texto en el que plasmaron su concepto de amor: “Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos. Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. Gracias por dejarme ser quien soy, por dejarme ser libre y todos los momentos disfrutando el momento presente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena”, escribió Kubben.