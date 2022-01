¿Qué hacían juntos Sofía Vergara, Alberto Guerra y Paulina Dávila?

El 2022 ha sido para muchas celebridades un año en el que será posible la realización de grandes proyectos, como es el caso de Sofía Vergara, quien a la par de la notable estabilidad en su vida amorosa, en lo profesional todo parece marchar de maravilla. Lo mismo ocurre con Alberto Guerra y Paulina Dávila, quienes están muy emocionados por lo que viene. Y aunque han sido muy reservados sobre los planes que tienen próximamente, los actores han acaparado toda la atención de los fanáticos, luego de que la guapa colombiana diera un vistazo de la reciente reunión que sostuvo con ellos, encuentro en el que por cierto también estuvo presente el actor Christian Tappan.

Fiel a compartir con sus seguidores los detalles más significativos de lo que ocurre en los diversos ámbitos de su vida, Sofía subió una historia en su perfil de Instagram, red social en la que cuenta con más de 24 millones de seguidores. Lo particular de esta publicación, es que la protagonista de Modern Family dejó ver que estaba muy bien acompañada de Alberto, Paulina y Christian, esto en una locación que no fue revelada, pero que al parecer era un restaurante. En la foto, tomada por la propia actriz con su teléfono celular, los cuatro miran sonrientes a la cámara, dando pie a las interrogantes de las razones detrás de esta convivencia, que tomó por sorpresa a los fans que seguramente estarán muy pendientes de cualquier anuncio.

Aunque Sofía no desentrañó por completo las incógnitas en torno al encuentro con los intérpretes, sí dejó ver que podría tratarse de una reunión de trabajo, y que además están preparados para arrancar con su misterioso proyecto, así lo expuso con una breve frase. “Estamos listos”, lo que evidenció el gran entusiasmo que los invade en estos instantes en que están a punto de asumir nuevos retos. Así mismo, la colombiana agregó un emoji de cámara de filmación, por lo que no ha quedado la menor duda de que están a punto de comenzar un rodaje, aunque por ahora no se sabe si se trata de un trabajo para la pantalla chica. Lo cierto es que Sofía ha sido elegida para protagonizar la serie de Netflix inspirada en la narcotraficante Griselda Blanco, por lo que ahora todo queda en incertidumbre si este encuentro tiene relación con ello.

Por supuesto, la emoción ha sido tan grande para los actores, que tanto Alberto como Paulina replicaron en sus respectivas cuentas de Instagram la historia compartida por Sofía, aunque sin revelar los pormenores de la cita que aparentemente se llevó a cabo este 12 de enero, según la fecha en que Vergara subió la imagen que ha causado revuelo y mucha curiosidad.

Paulina y Alberto en su mejor momento

Para Paulina Dávila, este es un gran momento profesional, pues este tiempo ha estado muy enfocada en importantes proyectos que le han redituado éxito rotundo, entre ellos su aparición en Luis Miguel, La Serie. A la par, se encuentra disfrutando de una relación sentimental con el actor Juan Pablo Medina, con quien celebró las pasadas fiestas según pudimos ver a través de las redes sociales. Del mismo modo, Alberto Guerra permanece motivado por lo que acontece en su vida, feliz de su matrimonio con Zuria Vega, quien de hecho celebró su cumpleaños 33 en días pasados, aunque él no la pudo acompañarla, pues se encuentra de viaje por motivos de trabajo, algo que hace sentido tras su reciente aparición junto a Sofia Vergara.

