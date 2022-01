Sarah Kohan se defiende de los que le acusan de haberle sido infiel a Chicharito

Con el anuncio del compromiso entre Megan Fox y Machine Gun Kelly varios detalles de la propuesta matrimonial han salido a la luz, como el espectacular anillo que desde ayer adorna el dedo anular izquierdo de la actriz hollywoodense. Fue el novio quien reveló el especial significado que guarda esta pieza única, hecha a la medida para su próxima esposa. El rapero dio a conocer que confió en la joyería Stephen Webster para diseñar esta alianza en la que incluyó dos gemas que los representan, según explicó, eligió estas piedras porque son las que pertenecen a la fecha de su nacimiento. El músico se lució con este compromiso que tuvo lugar en el sitio que surgió el amor entre ambos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Debido a la devoción que el músico mostró con los preparativos de esta sorprendente propuesta de matrimonio, decidió ser él quien compartiera con sus seguidores a detalle el anillo de compromiso de Megan, una pieza en la que estuvo muy involucrado en su creación: “Sí, en esta vida y en todas las vidas, bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: La esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor 2.11.2022”, escribió el novio en su perfil de Instagram.

VER GALERÍA

Luego de que Megan Fox y Machine Gun Kelly compartieran con el mundo la sorpresa de su compromiso, la joyería les dedicó una cariñosa publicación: “Ya salió la noticia… Una gran felicitación a nuestra pareja más icónica”, se lee en la primera parte de este post donde aparece un video del anillo de compromiso compuesto de una esmeralda y un diamante. La casa joyera dio más detalles de esta pieza que mostró a través de un video y una foto: “El diseño presenta dos bandas de Thorn entrelazadas, cada lado sostiene una de las dos gemas, en forma de pera. Creado en oro blanco de 18 quilates, pavé engastado con diamantes naturales incoloros. El diamante es un color D, talla antigua, y la esmeralda, una extraordinaria gema colombiana completamente sin tratar”. De acuerdo con medios internacionales, esta joya estaría valuada en unos 400 mil dólares, poco más de 8 millones de pesos.

El lugar más especial

Pero en esta propuesta de matrimonio no sólo destaca el anillo de compromisos y su original diseño, también es de resaltarse el sitio donde Machine Gun Kelly se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia, un árbol donde se dio el flechazo: “En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos junto en un período de tiempo muy corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta y, como en todas las vidas que le seguirán a esta, dije que sí”, escribió la feliz novia.

VER GALERÍA

Con esta propuesta de matrimonio, la pareja escribe uno de sus capítulos más románticos de su historia juntos. La actriz y el músico se conocieron en marzo de 2020, en Puerto Rico, durante la filmación de la cinta Midnight the Switchgrass, meses después, Cupido los flechó y comenzaron una relación que confirmaron cuando ella apareció en el videoclip de la canción Bloody Valentine, fue entonces que con la escena de un beso confirmaron que estaban juntos. El resto es historia, la actriz y el músico han derrochado amor en cada aparición pública, de hecho son amigos de otra de las parejas del momento, Kourtney Kardashian y Travis Barker, además de presumirse que fue el rapero quien presentó a Kim Kardashian con Pete Davidson.