¡Suenan campanas de boda! Megan Fox y Machine Gun Kelly se han comprometido

Megan Fox y Machine Gun Kelly arrancan el año con una noticia que los llena de ilusión: se han comprometido. Luego de año y medio de noviazgo, la actriz y el músico han decidido llevar su relación a otro nivel y siguiendo los pasos de sus amigos, Kourtney Kardashian y Travis Barker, están listos para llegar al altar. Emocionada por la sorpresa que le preparó su novio, Megan utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video del emotivo momento en el que el músico se arrodilló y sacó el especular anillo de compromiso que mandó diseñar con varios detalles que lo hace hecho a la medida para ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En el clip, que ya ha generado más de 3 millones de reproducciones, Megan se muestra muy sorprendida cuando su novio se arrodilla, de hecho, su primera reacción fue arrodillarse frente a él para recibir el anillo de compromiso. Visiblemente conmovida, la actriz le responde que sí. De acuerdo con su post, Machine Gun Kelly cuidó cada detalle de esta propuesta de matrimonio que tuvo como escenario, nada más y nada menos, que el sitio donde se dio el flechó entre ellos, un gesto que provocó las lágrimas de la actriz quien acompañó este video de un texto en el que confirmó que fue debajo de este árbol donde descubrió que el músico era el amor de su vida.

VER GALERÍA

Esta propuesta de matrimonio provocó que Megan hiciera una reflexión sobre lo especial que fue su relación desde el inicio: “En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos junto en un período de tiempo muy corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta y, como en todas las vidas que le seguirán a esta, dije que sí”, se lee en el feed de la actriz.

En minutos, el clip del compromiso se viralizó y la noticia llegó a todo el mundo. Muchos amigos de la pareja utilizaron este post para felicitar a los novios, como las hermanas Kourtney y Kim Kardashian quienes son muy cercanas a Megan y al músico, de hecho, se presume que fue Machine Gun Kelly quien le presentó a Pete Davidson con Kim Kardashian. Además de las hijas de Kris Jenner, la actriz recibió la felicitación de colega Drew Barrymore. Por su parte, el novio compartió en su perfil de Instagram detalles del espectacular anillo de compromiso.

VER GALERÍA

El especial significado del anillo

Todo parece indicar que Machine Gun Kelly estuvo trabajando muy duro para sorprender a Megan a quien le mandó a ser un anillo con mucho significado. De acuerdo con lo que informó quiso que esta pieza tuviera algo que los representara a ambos y vaya que lo consiguió: “Sí, en esta vida y en todas las vidas, bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: La esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor 2.11.2022”, escribió el músico.