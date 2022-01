Mara Patricia Castañeda recuerda a Don Vicente Fernández a un mes de su partida

Fue el pasado 12 de diciembre cuando la noticia del sensible fallecimiento de Don Vicente Fernández vistió de luto al medio del espectáculo. La partida de El Charro de Huentitán se convirtió en un acontecimiento mundial que cubrió para Televisa, Mara Patricia Castañeda quien, en vida, fue considerada como una hija para el cantante, debido al matrimonio que sostuvo con su hijo mayor, Vicente. Como otro medio de comunicación, la periodista arribó al rancho Los Tres Potrillos donde se reencontró con los Fernández, quienes la recibieron con los brazos abiertos, incluso, fue la única que tuvo acceso a la propiedad de la familia antes del homenaje, un momento que dio mucho de qué hablar, pero que Mara explicó esta mañana en entrevista con el programa Hoy, donde recordó los momentos más entrañables del último adiós del cantante.

Mara comenzó hablando de la personalidad inigualable que poseía Don Vicente con quien conserva grandes memorias: “Lo recuerdo con las cosas bonitas que vivimos, porque era muy simpático, además le encantaba comer, eso le fascinaba, le gustaba mucho el dulce. Le encantaba hacer bromas, ver películas del cine mexicano, platicar de los artistas, de todas las películas que trabajó, de los directores con los que trabajó. Cantaba a capela y era una cosa espectacular”, comentó la periodista quien aprovechó este espacio para reconocer la apertura que la familia tuvo con la prensa: “Yo sí les quiero agradecer como periodista y comunicadora, como empresa: 'Gracias a la familia Fernández por permitirnos estar ahí'”.

De los instantes más conmovedores del funeral del Charro de Huentitán, Mara Patricia destacó la fortaleza que mostró la viuda del cantante con quien tuvo oportunidad de compartir en varios momentos: “Al día siguiente llegamos muy, muy temprano y estaba Cuquita ahí sentada, estuvo toda la noche ahí, las personas de seguridad me decían que por más que la querían levantar para que se fuera a cambiar, ahí estuvo junto a su marido cómo lo estuvo durante 58 años”. Sobre la entrega de los fanáticos del cantante, Mara comentó: “El público volcado en amor, en cantarle a Don Vicente, lo veo, lo recuerdo y se me enchina la piel, se me hace un nudo en la garganta, porque fue un momento muy entrañable”.

La periodista confirmó que los Fernández han decidió abrir las puertas del rancho familiar para que los seguidores de Don Vicente puedan visitar su última morada: “Sí, ya ves que el rancho de Los Tres Potrillos se ha convertido en un lugar, digamos, turístico como en un referente de Guadalajara, entonces, toda la gente va y se toma fotos ahí. Gerardo Fernández, el hermano de en medio autorizó que entren las personas a ver la fosa donde está Don Vicente”. Mara aseguró que los Fernández quieren mantener la cercanía que el cantante tenía con su público: “Nos hemos topado con otras familias que no nos dan información, entonces no podemos decirle al público qué es lo que está sucediendo y la familia Fernández en todo momento nos estuvo informando, diciendo, dando acceso y haciendo todo público”, dijo.

Su amistoso reencuentro con Vicente Jr

Durante su cobertura, Mara protagonizó un comentado reencuentro con su exesposo quien, permitió que ingresara al rancho: “Llegó Vicente, cruzamos miradas, se le salieron las lágrimas”, recordó. La periodista aprovechó este espacio para contar por qué se le dio acceso a la propiedad: “Estaba transmitiendo, entonces vemos que Vicente se sube a la reja para avisarle a todos que el homenaje iba a ser en la VFG, del otro lado, pero yo no escuché bien qué estaba pasando, entonces, me acerqué, pero entre todas las personas que estaban ahí me fueron empujando hasta la reja, entonces uno de los policías me dio un golpe en el pecho y justo Vicente lo vio y dijo: ‘Que pase ella’, dijo así, no dijo que pase Mara, que pase mi exesposa, no, entré, cruzamos palabras y le pasé el audífono para que hablara con Joaquín López-Dóriga”, explicó.