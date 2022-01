El exesposo de Naya Rivera la recuerda en el que hubiera sido su cumpleaños: ‘Tan surrealista que se haya ido’

Han pasado casi dos años desde aquel trágico accidente en el que Naya Rivera perdió la vida. Después de una búsqueda de varios días que mantuvo en vilo a todo el mundo, se confirmó el lamentable fallecimiento de la actriz. Esta irreparable pérdida consternó al gremio de la televisión estadounidense, así como a todos los fans que la seguían desde su participación en Glee. Tras todo el tiempo que ha transcurrido desde aquella triste noticia, la memoria de la actriz sigue tan presente como siempre, sobre todo en aquellas personas que formaron parte de su vida. Ryan Dorsey, quien fuera su esposo y que es además padre de su hijo Josey, no olvida aquellos bellos momentos junto a Naya, por eso, ahora que ha llegado el día en que ella hubiera cumplido 35 años, ha querido honrar su recuerdo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tras la partida de Naya, Ryan asumió el papel de padre de tiempo completo, una labor que él disfruta, aunque lamenta que la actriz no pueda ser testigo de del crecimiento de su hijo. “Ella sabía cuán dispuesto estaba Josey a compartir sus cosas, pero estaría muy orgullosa de ver cómo regala las cosas que ama a sus amigos o las dona”, expresó el actor en entrevista con People. “Él tiene esa carcajada única, reírse a carcajadas cuando está viendo la televisión que es un poco odiosamente entrañable como la de ella, pero la suya aún más. No importa tu estado de ánimo, haría sonreír a cualquiera si lo escucharas”, agregó el actor, quien estuvo casado con la estrella de Glee entre 2014 y 2018.

VER GALERÍA

Ryan confesó que le sigue resultando difícil asimilar la ausencia de Naya. “Al menos una vez al día me encuentro sacudiendo la cabeza, como si todavía fuera increíble, es tan surrealista que se haya ido. Hoy estaría enloqueciendo, casi podía escucharla: '¡Dios mío, tengo casi 40!'”, contó. "Es difícil escribir esto, lágrimas saliendo de mis ojos…”, admitió sobre sus sinceras declaraciones. Estas palabras son parecidas a las que el actor le dedicó a la madre de su hijo el año pasado, en el que hubiera sido el cumpleaños 34 de la actriz. “Tan surrealista como real es que te hayas ido. Si eso tiene sentido, pero nada de esto todavía tiene sentido... 34... Podría escucharte decir: '¡Ah, ahora soy la vieja!' Ja... Descansa tranquila”, escribió en entonces, compartiendo además una foto de ambos junto a su pequeño Josey.

VER GALERÍA

Tras la partida de Naya, Ryan ha hecho lo posible para que la ausencia de Naya sea lo más llevadera posible para Josey, siempre reservando un lugar muy especial en su memoria. “Ni siquiera puedo imaginar, cómo se sentirían como padres si su hijo pasara por algo así”, reflexionó el actor en su Instagram poco tiempo después del fallecimiento de Rivera. “(Josey) es un alma dulce, inteligente y cariñosa que, a la edad de cinco años, tiene que crecer tan rápido sin su madre”, agregó entonces, admitiendo que la situación también lo había afectado. “Probablemente he perdido poco más de 20 libras, realmente no duermo, estoy triste todos los días, me despierto, me voy a dormir triste todas las noches (…) pienso en la suerte que tengo de tener a mi madre que me ayuda y que está todavía con vida y pienso en cómo él no tendrá la misma oportunidad en el futuro”, expresó entonces, dejando ver su mayor preocupación.

La tragedia que consternó al mundo

En julio de 2020, Naya rentó un bote en el lago Piru, en el sur de California, para pasear junto a su hijo. Cuando la embarcación no fue devuelta a tiempo, el personal lo buscó para encontrarlo con Josey durmiendo a bordo y con su chaleco salvavidas puesto, sin embargo, su mamá no estaba con él. La intérprete de Santana Lopez estuvo desaparecida durante cinco días antes de que la encontraran el 13 de julio. Una autopsia concluyó que la causa de su muerte fue un ahogamiento accidental, y las autoridades determinaron que probablemente la Rivera salvó a su hijo colocándolo de nuevo en el bote, pero ella no pudo lograrlo.

VER GALERÍA