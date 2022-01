Tras sus vacaciones en Brasil, Sofía Rivera Torres confirma que Eduardo Videgaray tiene Covid-19

Después de dos semanas de vacaciones familiares en Brasil, a su regreso a nuestro país, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y Andrea, la hija del conductor, se realizaron pruebas Covid de rutina para descubrir que el presentador de ¡Qué importa! y su hija resultaron positivos. A través de su cuenta de Instagram, Sofía Rivera Torres dio a conocer que su esposo y la adolescente se encuentran en cuarentena tras ser notificados de su contagio, mientras que ella también decidió aislarse debido a que convivió con ambos durante sus vacaciones en Brasil, destino en el que los vimos visitar los sitios más icónicos de aquel país.

A través de sus historias en Instagram, la presentadora reveló que su esposo comenzó a presentar síntomas desde que se encontraban de vacaciones; sin embargo, su prueba en aquel momento salió negativa: “La verdad es que, desde que estábamos en Brasil, Edu empezó como con una gripita, se empezó a sentir medio mal, entonces se fue a hacer una prueba de Covid, antes de viajar para estar seguros y poder tomar los tours en Río de Janeiro”, explicó. Reveló la hija del conductor también presentó síntomas leves: “Pensamos que lo de Edu era nada más una gripa, salió negativo, a lo mejor en ese momento sí era una gripa, porque en realidad ya ahorita estaba muchísimo mejor, ya no se sentía mal, su hija también, nada más una gripita leve”, dijo.

Sofía contó que fue a su regreso a México cuando los resultados de su esposo y de su hija dieron positivo: “Nada más para ir al foro, para trabajar, casi, casi de procedimiento dijimos: ‘Hay que hacernos estas pruebas’. Ellos dieron positivo, yo di negativa, pero de cualquier manera me parece prudente encerrarme, porque llevo dos semanas viajando con ellos, entonces, la probabilidad de que dé positivo en estos siguientes días existe. Ellos nunca habían tenido Covid”, explicó la también actriz quien reveló que hace unos meses, ella enfrentó al virus, una situación que decidió mantener en privado.

La presentadora dio a conocer que, pese al contagio, Eduardo Videgaray trabajará desde casa. Informó que esta noche grabaran su programa de la noche desde su hogar: “Estamos con distanciamiento social, vamos a estar trabajando desde casa, vamos a hacer el programa de ¡Qué importa! desde casa”. Sofía también contó que según lo que le cuenta su esposo presenta síntomas muy leves: “Gracias a Dios se siente como una leve gripita, según lo que me cuentan, porque hasta donde yo sé, no tengo”, explicó.

Su contagio en Si nos dejan

Además de informar que su esposo tiene Covid, la presentadora confesó que hace unos meses ella se contagió mientras trabajaba: “Yo la verdad ya había tenido, cuando estaba grabando Si nos dejan me contagié, de hecho, no le dije a nadie, me guardé en mi casita y ya, me contagié trabajando, me contagié en el set de Si nos dejan, entonces, a lo mejor también puede que por ahí la libre, porque yo ya tuve el Covid el que sí me tumbó y la pasé mal unos días”, detalló.