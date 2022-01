Silvia Pinal anuncia que está libre de Covid-19: 'Me siento con ganas de vivir'

Después de que los últimos días del 2021, Silvia Pinal acaparó luego de ser hospitalizada, la primera actriz comienza este año con buenas noticias, no solamente está de regreso en su casa, además, ha superado el Covid-19. Desde su hogar, la primera actriz concedió una entrevista al programa Ventaneando donde dio detalles de su estado de salud y reveló que ha sido dada de alta respecto al virus, pues su prueba resultó negativa. Silvia aseguró que además de un buen ánimo, está bien de salud, incluso utilizó la palabra “perfecta” para describir cómo se siente.

Luego de semanas enfocada en su recuperación, Silvia Pinal reapareció en los medios para confirmar que ha superado el Covid-19: “Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr, todo eso”, le dijo emocionada a Pati Chapoy. La primera actriz reveló que su alimentación ha sido clave en su convalecencia: “Como muy bien”. Sobre cuánto tiempo más permanecerá en observación médica, respondió: “¡Que hoy me dan de alta!, dice la enfermera”. Silvia también habló de cómo fueron sus días en el nosocomio: “En el hospital, bendito sea Dios, pasó pronto. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y terminó muy bien”.

En otra parte de la conversación, su enfermera dio más detalles de cómo se encuentra la primera actriz quien se contagió de Covid-19 antes de recibir el refuerzo de la vacuna, razón por la cual deberá esperar unas semanas para poder aplicársela: “Le dijo el doctor que como en mes y medio se la puede aplicar y lo vamos a hacer porque qué bendición que fue leve y que no fue fuerte esto, porque imagínense”. Durante esta entrevista con Ventaneando, doña Silvia reveló que le encantaría realizar unas vacaciones a Acapulco, Guerrero, para poder disfrutar de su familia.

El mensaje de su bisnieta Michelle Salas

Durante la crisis de salud de Doña Silvia Pinal estuvo cobijada por toda su familia, de hecho, su bisniesta, Michelle Salas viajó de Nueva York a la Ciudad de México para, como todos los años, celebrar la Navidad en su casa; sin embargo, el mismo día que la influencer arribó a nuestro país se enfrentó a la noticia de la hospitalización de la primera actriz. Debido a que la visitó en el nosocomio, antes de que se enteraran que Doña Silvia tenía Covid, Michelle, Stephanie Salas y Sylvia Pasquel tuvieron que ponerse en cuarentena para descartar un contagio, por fortuna, las tres dieron negativo a su prueba: “Gracias a Dios todo está muy bien, la verdad estoy muy contenta por eso”, comentó hace unos días Michelle a Ventaneando, antes de regresar a la Gran Manzana.

Hace unas horas, Michelle utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que su bisabuela se encuentra mucho mejor: “Me han preguntado mucho de mi abuela, mucho de Valen y por el momento, gracias a Dios está todo estable, con Valentino no tanto, pero mi abuela que es lo más importante está bien”, comentó Salas. La recuperación de Doña Silvia ha ayudado al estado de ánimo de Michelle quien reconoció que las últimas semanas han sido de muchos retos: “Estoy aquí sintiéndome más motivada el día de hoy a pesar de todas las cosas que han estado pasando en mis alrededores y mi vida, pero nada, aprendía que la vida es así y te pone ciertas cosas para superarlas y dejarte una gran lección, por mucho que no lo entendamos y bueno, en lugar de tirarme al piso y cavar un hoyo en el que me deprima y me sienta triste todos los días, necesito reivindicarme”, comentó en una de sus historias.