Beatriz Gutiérrez Müller revela que ella y su hijo están en aislamiento: ‘Este virus se irá pronto de casa’

Después de que ayer por la tarde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador utilizara su cuenta de Twitter para dar a conocer que había dado positivo a Covid-19 y que ya se encontraba en aislamiento, esta mañana, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un cariñoso mensaje con el que le deseó una pronta recuperación, en este texto, también informó que tanto ella como su hijo, Jesús Ernesto, se encuentran en aislamiento a pesar de no presentar síntomas hasta el momento. Hace unas horas, el Presidente participó en su conferencia de prensa matutina, de manera virtual, para dar un informe de su estado de salud.

Tras darse a conocer que el mandatario enfrenta un nuevo contagio (recordemos que ya había enfrentado al virus hace un año), su esposa quiso compartir con sus seguidores un mensaje en el que le mostró apoyo incondicional y reveló algunos detalles de su estado de salud: “¡Buenos días! Con toda la fuerza que lo ha caracterizado; con el buen ánimo y el deseo de una recuperación pronta, nuestro Presidente ha amanecido mejor. Gracias a todos los que le han hecho llegar sus buenos deseos de México y desde otros países. ¡Es un gran aliciente!”, escribió la Primera Dama al lado de una imagen de su esposo.

En esta publicación, Beatriz Gutiérrez Müller dio a conocer que siguiendo el protocolo de acción luego de tener contacto con un caso positivo, se encuentran en aislamiento para descartar un posible contagio: “Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta el momento, ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa”, escribió en otra parte de su mensaje.

Por su parte, esta mañana, el Presidente reapareció en su conferencia matutina a través de un enlace donde mostró buen semblante y dio detalles de cómo se siente: “Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien, este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando”, explicó. Sobre qué síntomas presenta, detalló: “¿Qué es lo que tengo?, ardor de la garganta, es como una gripa, ronquera, un poco de dolor en el cuerpo al principio estoy tomando Paracetamol y me siento bastante bien”.

El Presidente da positivo a Covid-19

Tras acudir a La Mañanera presentando algunos síntomas de gripa, ayer por la tarde, Andrés Manuel López Obrador compartió con sus seguidores en Twitter el resultado de su prueba Covid: “Informo a ustedes que estoy contagiado de Covid-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y sólo realizará trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”, escribió en su primer mensaje. El mandatario también dio a conocer el nombre del funcionario público que estará asistiendo en su representación a los eventos públicos de su agenda en estos días: “En tanto, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!”, detalló.