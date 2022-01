Jorge Poza e Ilse Ikeda se juran amor en una especial ceremonia

A unas semanas de que Jorge Poza estrene la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, Oscuro Deseo, el actor acaparó los titulares, pero en esta ocasión no tuvo nada que ver su talento como histrión, esta vez, se convirtió en noticia tras celebrar una romántica ceremonia con la que unió su vida a la de la actriz Ilse Ikeda. Este fin de semana, el actor sorprendió a sus seguidores en Instagram con una imagen del ritual que realizaron como promesa: “Es el amor”, escribió en francés Jorge Poza en su cuenta de Instagram donde compartió dos fotos, captadas en blanco y negro, de este especial acontecimiento en su relación.

Con una foto en la que aparece dándole un tierno beso a Ilse, quien aparece de espaldas, con un lazo decorados con flores. Conmovida por la publicación de Jorge, la actriz escribió: “Ni los sueños más lúcidos habría podido imaginarte, eres maravilloso”. Por su parte, Ilse retomó esta imagen y la publicó también en su perfil, donde incluyó la frase: “En algún lugar alguien está hecho para ti”. Jorge utilizó esta publicación de su novia para escribir: “En aquel imaginario mundo de sueños en donde no es requerida la lucidez de los pensamientos, aquel mundo donde el corazón tiene su propio lenguaje, donde los sentidos estallan de furor por entrelazarse y ser uno mismo, aquel mundo en donde rige el amor. Ella, en ese lugar tú”.

Los actores comenzaron su relación en 2018, desde entonces, la pareja ha compartido algunos detalles de su relación en redes sociales donde es común que intercambien románticos mensajes. La pareja eligió este mes para realizar este ritual de amor, solo una semana antes del cumpleaños de Ilse quien, este 18 de enero, celebrará un año más de vida. El año pasado, Jorge le dedicó una linda felicitación en la que le escribió: “Un enero 18 sucedió que tu luz inundó con su incandescente e intenso brillo el universo, llenando de amor a todos y cada uno de los seres en tu entorno. Celebro tu vida, celebrándola junto a ti, eterna salud, señora mía”, le escribió.

Su relación con los hijos del actor

Cuando comenzó su relación con Jorge, Ilse, de 32 años, habló sobre la diferencia de edades entre ellos, un factor que juega a su favor: “No la siento, bueno, la siento porque ya tiene hijos grandes, pero no que yo diga: ‘Está muy grande’, no, nada, además nos llevamos muy bien”, explicó la actriz en entrevista con el programa Hoy. Sobre cómo se lleva con Romina y Sebastián, hijos de Jorge, comentó: “Son unos chavos bien buena onda, súper lindos, Romina es súper buena conmigo y con Sebastián me llevo como si fuera mi hermanito, nos llevamos padrísimo, son muy buenas personas”.

Ilse aseguró que los hijos de su novio están felices por verlo tan pleno: “Como ven a su papá contento, que eso es lo más importante, y nos llevamos muy bien, los fines de semanas que nos tocan juntos, nos la pasamos muy bien”, explicó. La actriz detalló que además de tener una buena relación con los hijos del actor, también la tiene con Mayrín Villanueva, exesposa de Poza: “Yo nunca había salido con alguien que tuviera hijos y que estuviera divorciado, suena más bien difícil, pero entre ellos se llevan muy bien, entonces me lo hicieron más fácil era como caer en blandito, son una familia muy funcional”, explicó la actriz.