'He sido bendecido', Luis Ernesto Franco se casa con una chica de origen ruso

Hasta hace unos días lo que ocurría en el corazón de Luis Ernesto El Güero Franco era un misterio. Recordemos que tras su ruptura sentimental con Marimar Vega, el actor había sido muy reservado sobre su vida sentimental, limitándose solo a responder que se encontraba “conociendo a alguien”, esto durante las ocasiones en que fue cuestionado al respecto, como ocurrió en octubre de 2020. A un tiempo de aquellas declaraciones que provocaron incertidumbre, el intérprete tomó la decisión de dar una sorpresa, al revelar que finalmente ha contraído matrimonio con una guapa chica de origen ruso de nombre Roza Laven, y a la que al parecer conoció dos años atrás por un amigo en común, quien fungió como Cupido entre los dos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más preámbulo, Luis Ernesto hizo público su enlace a través de las redes sociales, al compartir las fotografías del día de su boda, en las que tanto él como Roza lucen impecables como novios; él ataviado en un traje color azul, mientras que ella se dejó ver hermosa en un entallado vestido blanco corte sirena con abertura en la pierna y pronunciado escote, el cual complementó con un velo. En las postales se les aprecia sonrientes, cercanos y haciendo de este día uno de los más inolvidables, cumpliendo uno de sus máximos sueños teniendo como fieles testigos a sus seres queridos. “Te quiero. He sido bendecido”, escribió el actor al pie del álbum de fotos que publicó el pasado 9 de enero en su cuenta de Instagram. “Esposa y esposo”, escribió por su lado la recién casada en su perfil.

Aunque existen varias preguntas en torno a los detalles de cómo surgió la historia de amor entre Luis Ernesto y Roza, a la par de que circulan versiones de que la pareja ha renovado votos matrimoniales, sin que esto sea confirmado, se sabe gracias a un amigo en común cómo fue que nació la magia entre los dos. “Dos años atrás presenté a mi mejor amigo mexicano con una chica rusa, y 2 semanas atrás fui el fotógrafo de su boda”, escribió Sasha Leahovcenco en una de las historias de su perfil de Instagram, la cual fue replicada por El Güero. “Mucha felicidad por ustedes dos”, añadió, sin ahondar en los pormenores de cómo se dio todo posteriormente, una relación que la pareja ha podido llevar lejos de los reflectores.

VER GALERÍA

Por supuesto, las muestras de cariño han sido constantes, y varios famosos han dedicado los mensajes más emotivos a su amigo, como lo hizo Camila Sodi, quien no solo fue una de las distinguidas invitadas a la boda, pues además tuvo una significativa participación en la misma. “Te amo, me encantó ser dama de honor y tirarles rosas y arroz en la boda. Que sean muy felices siempre. Te amo”, dijo la protagonista de Rubí. Así mismo, otras estrellas como Geraldine Bazán, Marcus Ornellas, Adriana Louvier, Erik Hyaser, entre otros han felicitado al intérprete por este importante paso en su vida, enviándole bendiciones y deseándole lo mejor en esta nueva etapa que lo tiene sin duda muy ilusionado.

¿Quién es Roza Laven?

Desde que fuera destapada la noticia de la boda, la atención se fijó en Roza, quien profesionalmente se dedica al modelaje. Entre otras cosas, y gracias a la apertura que ha mostrado con sus seguidores en redes, tiempo atrás estuvo casada por tres años, aunque debido a conflictos con su expareja tomó la decisión de separarse, algo que no fue sencillo para ella. “El divorcio no fue nunca una opción para mí. Luché por mi matrimonio hasta que el abuso empeoró tanto, que ya no se trataba de pelear o no, sino de seguir con vida…”, reveló en una de sus historias de Instagram, siendo empática con aquellas mujeres que han pasado por situaciones similares.

VER GALERÍA