Vadhir Derbez: 'Sería imposible que todo lo que he logrado se me regale' El actor y cantante señaló que todo lo que ha logrado ha sido por mérito propio

Dispuesto a conquistar cada uno de sus sueños, Vadhir Derbez ha trabajado a lo largo de estos años para hacer suyos los escenarios, ya sea como actor de cine y televisión o en la música. Sin embargo, ser hijo de Eugenio Derbez ha dado pie a las comparaciones, e incluso a una serie de comentarios en los que se afirma que gracias a la influencia de su padre se le han abierto las puertas. Con toda seguridad, el joven ha puesto punto final a estas afirmaciones, destacando el esfuerzo y empeño con el que ha conseguido importantes oportunidades por mérito propio, como recientemente ocurrió con su participación en la película dirigida por Guy Pearce, The Seventh Day.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Vadhir habló de este importante aspecto de su vida, defendiendo ante todo su trabajo y valorando cada una de las metas que ha logrado cumplir, algo que asegura no ha sido sencillo. “Yo creo que quien haya seguido mi carrera o quien la vea, se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás. Sería imposible que todo lo que he logrado se me regale, ni siquiera la mitad ni nada. Siempre he sido una persona que como la gente cree eso de una manera tan fuerte, siempre me he tratado de alejar de algo así…”, explicó el intérprete durante una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano, esto durante su participación en una sesión de modelaje.

A propósito de esto, Vadhir se refirió al éxito que también han tenido sus hermanos, Aislinn y José Eduardo, quienes tampoco han estado exentos de las comparaciones. Lo cierto es que, según explica, los tres han logrado enfocarse en sus respectivos proyectos, recibiendo el merecido reconocimiento de sus fanáticos y disfrutando de unir sus talentos siempre que surja la oportunidad. “Yo creo que ahorita las carreras de todos, tanto la mía como de mis hermanos ya están a un nivel mucho más fuerte en el que nos hemos permitido ya hacer colaboraciones juntos y trabajar juntos porque ya no se siente como que uno está colgándose del otro, de alguna manera…”, dijo.

En noviembre de 2020, Vadhir se refirió a cómo cada uno de los integrantes del clan Derbez ha trabajado para lograr sus objetivos, algo que desde afuera se percibe de manera distinta. “Yo creo que es complicado de repente que la gente entienda que no porque a mi papá le vaya bien quiere decir que entonces ya nos mantenga a todos y estamos cruzados de brazos. Creo que ustedes lo han visto más que nadie, todos estamos chambeando muchísimo, estamos por todos lados y lo hablo también por mi hermana, mi hermano, yo, Ale, todos. Todos, cada quién en su rama estamos creciendo y picando piedra y no paramos…”, aseguró a la emisión antes citada.

¿Cómo hace frente a las críticas?

Si algo tiene claro Vadhir es que como figura pública la exposición es constante, una circunstancia que trae consigo no solo comentarios positivos por su trabajo, sino también críticas negativas por parte de algunas personas, una situación que tanto él como sus hermanos han aprendido a asimilar desde que eran pequeños. “Nosotros, creo que ya hemos aprendido con el tiempo igual a disfrutar esta carrera, tratar de hacer siempre cosas lo más positivas posibles y hacer que también a la gente le dé gusto y nos dé gusto ver lo que nosotros hacemos, y que no sean tantas cosas negativas, y que cuando las haya, una coraza o una piel un poquito más gruesa. Pero pues ya sabemos. Es saber jugar el juego un poco…”, explicó.

