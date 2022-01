Luis Gerardo Méndez y su emotiva historia sobre el Covid: 'Nunca he llorado tanto en mi vida'

Hace casi un año, Luis Gerardo Méndez enfrentó uno de los instantes más dolorosos en su vida, luego de que su padre, el señor Luis Gerardo Hernández Ayala, perdiera la batalla contra el Covid-19. A raíz de esta situación, por la cual recibió el apoyo incondicional de sus amigos cercanos y fanáticos, el actor se sensibilizó aún más sobre el tema, aprovechando su posición como figura pública para hacer un importante llamado a todos sus seguidores. Esta vez, el intérprete compartió en primera persona la historia que vivió tras recibir la noticia de que su progenitor sería intubado, instante que marcó un antes y un después para él, quien se ha pronunciado a favor de que la gente acuda a vacunarse, ante el incremento de casos por la variante ómicron.

Luis Gerardo abrió su corazón a través de las redes sociales, en donde mostró la fotografía del día en el que le fue comunicado que su padre sería sometido a este procedimiento médico, una postal en la que aparece su rostro con el semblante triste luego de haber roto en llanto. “Me tomé esta foto la noche que me avisaron que intubarían a mi padre en febrero del año pasado. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad, esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. 3 semanas después, perdió la batalla contra el Covid. Hace 11 meses no alcanzó la vacuna…”, dijo en las primeras líneas de su publicación.

En ese espacio, el protagonista de la cinta Nosotros los Nobles abordó la situación actual, destacando lo rápido que crece el número de casos alrededor del mundo. “Ómicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, ésta será la ola más grande de contagios…”, según opinó, para luego agregar: “Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa. Esta variante contagiará a cientos de miles más en el país y tristemente habrá más muertes…”, dijo en Instagram, espacio en el que recibió un sinfín de reacciones y comentarios con palabras de aliento, entre ellos algunos mensajes de sus amigos famosos como Marimar y Zuria Vega, así como la actriz Cecilia Suárez, entre otros.

Un importante llamado

En su conmovedor mensaje, Luis Gerardo también alzó la voz para que quienes no están vacunados lo hagan, algo que según opina puede hacer la diferencia. “La gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados. Esta es mi historia y no tiene porqué que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todos. Por la comunidad. Por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo”, agregó en el posteo que dio a conocer la mañana de este 6 de enero.

Recordemos que fue a principios de marzo de 2021 cuando Luis Gerardo dio la lamentable noticia de la partida de su papá, a quien dedicó una emotiva despedida, aunque lamentando las condiciones bajo las cuales ocurrió el deceso. “El alma de la fiesta, el último en irse. Mi juez más duro, mi alma dulce. El mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos. ExaGerardo Hernádez. Nos causó muchos dolores de cabeza, también nos provocó carcajadas más fuertes. Personaje inolvidable. Me dio la vida, un par de heridas, un motor y me enseñó a derribar puertas, a buscar la justicia y el mejor restaurante”, agregó conmovido, poniendo en alto el compromiso profesional que asumió su progenitor durante varios años, pues como bien dejó saber el señor Luis Gerardo fue médico. “Se lo llevó el jodido bicho. Se contagió haciendo su trabajo. 65 (años), diabetes, hipertensión y todas las otras… Diré tan solo que las negligencias son muchas, en todos los niveles y que la desinformación de los de arriba llega a todos los rincones. Ya hablaremos de eso otro día”, mencionó el actor.

